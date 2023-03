Der Internationale Fechtverband FIE hat russische und belarussische Fechterinnen und Fechter wieder zu internationalen Wettkämpfen zugelassen. Auf einem online abgehaltenen außerordentlichen Kongress des Verbandes, der über viele Jahre mit Millionen seines Präsidenten, des russischen Industriellen und Mäzens Alischer Usmanow, finanziert wurde, votierten 89 Delegierte für, 46 gegen die Rückkehr der Sportler zu internationalen Wettkämpfen.

Usmanow hatte sein Präsidentenamt nach der Entfesselung des russischen Kriegs gegen die Ukraine im vergangenen Frühjahr abgeben müssen; vorübergehend, wie es hieß. Mit dem Beschluss einen Tag, nachdem Russland die Ukraine mit 81 Raketen beschossen hatte, folgt die FIE dem Weg, den das Internationale Olympische Komitee (IOC) offenbar anstrebt.

Demnach sollen russische und belarussische Athleten bei den Sommerspielen 2024 in Paris unter neutraler Flagge antreten. IOC-Präsident Thomas Bach, Fecht-Olympiasieger von 1976, hatte gesagt, ein Ausschluss „wegen eines Passes oder des Geburtsorts“ verstoße gegen das Diskriminierungsverbot. Schon zum für die Olympiaqualifikation relevanten Turnier in Seoul im April werden die Fechter wieder auf der Planche erwartet.

Zu ihnen dürfte dann die Olympiasiegerin Sofija Posdnjakowa gehören, die Tochter von Stanislaw Posdnjakow, dem Präsidenten des nationalen olympischen Komitees Russlands. Er war bis ins Frühjahr 2023 Präsident des europäischen Fechtverbands.

Die deutsche Spitzenfechterin Lea Krüger hatte den Beschluss der FIE vorausgesehen und gegenüber der F.A.Z. Anfang Februar gesagt: „Und wenn das bei uns passiert, passiert es bei allen.“ Das russische Regime nutze den Sport schamlos aus, der Ausschluss sei dringend aufrechtzuerhalten.

„Russisches Fechten wird noch viele überraschen“

„Das Ergebnis, dass wieder sämtliche Sportler und Sportlerinnen teilnehmen dürfen, könnte ein Zeichen sein für weitere Abstimmungen in den nächsten Wochen in der Sportwelt“, erklärte Claudia Bokel, die Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes in einer Mitteilung. Der Fechter-Bund verwies auf die Folgen dieser Entscheidung für die Ausrichtung für kommende internationale Wettkämpfe in Deutschland, die Probleme bekommen könnten.

Der Fechtverband der USA zeigte sich „enttäuscht, frustriert und beunruhigt, wenn auch nicht allzu überrascht“. Phil Andrews, der Geschäftsführer von USA Fencing, fragte in der Mitteilung: „Diese Abstimmung erfolgt etwas mehr als 100 Tage, nachdem 77 Prozent der Mitglieder desselben Gremiums für die Verlängerung des Verbots gestimmt haben. Was hat sich in diesen 104 Tagen verändert?“

Die Russen dagegen feierten das Abstimmungsergebnis: „Wir werden bei Olympia unsere Motivation und Stärke zeigen wie nie zuvor. Russisches Fechten wird noch viele überraschen“, sagte die russische Tokio-Olympiasiegerin Sofja Welikaja nach Medienberichten in ihrer Heimat.