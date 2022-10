Skandal erschüttert US-Fußball : Sexuellen Missbrauch geduldet und vertuscht

Als der neue Klub 2021 in die erste Saison startete, waren nicht nur die Verantwortlichen begeistert. Fußball-Fans aus der mittelgroßen Metropole, die sonst nur für Galoppsport bekannt ist, klangen geradezu emphatisch. Mit dem Projekt Racing Louisville FC erlebe man in Kentucky einen historischen Augenblick, verrieten einige von ihnen einem örtlichen Fernsehsender. Endlich beheimatete die Stadt am Ohio River einen Klub, der in der National Women’s Soccer League (NWSL) spielt. Es sei ein Meilenstein „nicht nur für den Profisport insgesamt, sondern vor allem auch für Frauen im Sport“.

Nur wenige Monate später bekam die Euphorie einen massiven Dämpfer. Da wurde – scheinbar aus dem Nichts – der Trainer der Mannschaft gefeuert. Die offizielle Mitteilung über die Kündigung des Nordiren Christy Holly nannte keine Gründe. Doch seit Montag kennt die interessierte Öffentlichkeit den Auslöser.