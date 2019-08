Grindel-Nachfolger : Unternehmer Fritz Keller soll DFB-Präsident werden

Aktualisiert am

Er ist Winzer, Gastronom und Fußball-Funktionär: Fritz Keller ist Präsident des SC Freiburg und soll am 27. September zum neuen DFB-Chef gewählt werden. Vorgeschlagen hat ihn eine Findungskommission.

Der erste Mann des Bundesligaklubs SC Freiburg, Fritz Keller, soll neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werden. Das hat der Verband an diesem Vormittag bekannt gemacht. Er soll am 27. September auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt gewählt werden. „Fritz Keller ist ohne jeden Zweifel eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit allen Qualitäten für das Amt des DFB-Präsidenten“, teilte DFB-Vizepräsident und Interims-Chef Rainer Koch in einer Mitteilung mit. Er habe jahrzehntelange Erfahrung mit enger Verbindung zum Profi- und Amateurfußball, auch zum Frauenfußball und der Jugendarbeit.

Zudem zeichne ihn eine große unternehmerische Lebensleistung aus. Der 62 Jahre alte Keller ist Winzer, Gastronom und Hotelier und seit dem Jahr 2010 Präsident des SC Freiburg. Eigentlich sollte er erst am nächsten Mittwoch den Regional- und Landesverbänden des DFB und der Ligaversammlung mit den Bundesligavertretern zu deren Tagungen in Berlin öffentlich vorgestellt werden. Doch einige Verantwortliche aus den Landesverbänden forderten vom DFB mehr Vorlauf, damit die Personalie vorher noch in den eigenen Reihen diskutiert werden kann.

Ausgewählt wurde Keller von einer Findungskommission des Verbandes. Dieser gehörten sechs Mitglieder an, es handelte sich um die beiden DFB-Interimspräsidenten Rainer Koch und Reinhard Rauball, DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge, den DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann sowie Ligachef Christian Seifert und Ligafunktionär Peter Peters von Schalke 04. Zudem hatte der DFB im April nach dem vorzeitigen Abgang seines Präsidenten Reinhard Grindel die internationale Personalberatung Egon Zehnder beauftragt, ein Anforderungsprofil für den neuen DFB-Chef zu entwickeln. Darüber hinaus war die Beratung jetzt auch eng an der Auswahl von Kandidaten beteiligt.

Eine zweistellige Zahl von Initiativbewerbungen sei angeblich parallel beim DFB eingegangen. Davon öffentlich wurde bisher nur der Name Ute Groth, eine Vereinsvorsitzende aus Düsseldorf vom katholischen Sportverband Deutsche Jugendkraft. Sie beklagte sich zuletzt über die angebliche Ignoranz der Fußballfunktionäre ihr gegenüber. „Das ist, was die Menschen dem DFB ankreiden. Dass das ein Zirkel ist, der sich mit sich beschäftigt, und was draußen passiert, ist da gar nicht wichtig", sagte sie.

Wer an der Wahl auf dem DFB-Bundestag antreten will, muss von einem der Regional- oder Landesverbände oder der Deutschen Fußball Liga vorgeschlagen werden. Das ist Ute Groth bisher nicht gelungen. Dafür sollen sich mehrere Landesverbände schon für Keller ausgesprochen haben. Ambitionen für eine Kandidatur werden auch dem Präsidenten des Sächsischen Fußball-Verbandes, Hermann Winkler, nachgesagt. Die Meldefrist für Kandidaten läuft noch bis zum 29. August. Die Neuwahl wurde nach dem Rücktritt Reinhard Grindels Anfang April nötig. Er war am Ende über das Uhrengeschenk eines ukrainischen Oligarchen gestürzt.

Derweil sollen sich die Verantwortlichkeiten des DFB-Präsidenten grundlegend ändern. Aus der Satzung herausgestrichen werden soll seine Richtlinienkompetenz für alle Bereiche. Das heißt: Die Aufgaben sollen auf verschiedenen Schultern verteilt werden, zum Beispiel auch die internationale Vertretung in den Organisationen Fifa und Uefa. Das würde darauf hinauslaufen, dass die hauptamtlichen Mitarbeiter an Verantwortung gewönnen. Dafür nähmen die repräsentativen Aufgaben des nächsten Präsidenten zu. Es besteht laut Satzung die Möglichkeit eines Hauptamtes mit einer monatlichen Bezahlung. Die Höhe der Vergütung soll noch nicht feststehen.

Ebenso vorgesehen ist, dass der neue DFB-Chef als Aufsichtsratsvorsitzender der aufgewerteten DFB GmbH fungieren könnte. In dieser Gesellschaft werden zukünftig alle wirtschaftlichen Felder des Verbandes (getrennt von den ideellen Aufgaben) gesammelt, womit Geld verdient wird - wie das Geschäft mit der Nationalmannschaft oder dem DFB-Pokal.

Für das Jahr 2018 wies der DFB einen Ertrag von knapp 351 Millionen Euro aus. Der Aufwand betrug 357 Millionen Euro. Die Gesamtrücklagen liegen in Höhe von rund 132 Millionen Euro.