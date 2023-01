Ukrainischer Para-Athlet : „Unser Ziel ist es, zu überleben“

Der ukrainische Para-Athlet Maksym Nikolenko spricht über sein Training in Frankfurt, den Krieg in seiner Heimat und Bedingungen für eine Versöhnung mit russischen Sportlern.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen, Herr Nikolenko.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, wir waren eine Zeit ohne Strom.

Wie weit ist die Front entfernt?

Wir sind hier in Saporischschja, 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Trotzdem können wir hören, wenn irgendwo in der Gegend ein Granaten- oder Raketenangriff stattfindet oder etwas über uns zischt. Außerdem gehen regelmäßig die Lichter aus, weil unser Strom abgeschaltet wird, um Energie zu sparen. Auch die Wasserversorgung wird von Zeit zu Zeit unterbrochen.

Mit welchen Gefühlen erleben Sie den Tag, an dem dies zur Norm geworden ist?

Es ist schwierig, Gefühle in Worte zu fassen. Der Krieg in der Ukraine be­gann 2014, und die groß angelegte In­vasion dauert nun schon fast ein Jahr an. Wir haben gelernt, uns an diese Situation anzupassen und mit ihr zu le­ben. Wir versuchen, alle unsere Ressourcen zu mobilisieren, wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen, wir leisten humanitäre Hilfe untereinander. Und so versuchen wir, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen, solange wir noch Energie haben.

Trotz aller Entbehrungen haben Sie es geschafft, weiterhin als Sportler aktiv zu bleiben, und waren zum Training unter anderem in Heuchelheim und Frankfurt.

Damals musste ich mich auf die Weltmeisterschaften vorbereiten. Da die Trainingsbedingungen in meiner Heimatstadt immer schlechter wurden, ergriff ich die Gelegenheit, in Deutschland zu trainieren. Ich bin dem Land und vor allem den Menschen, die mir das ermöglicht haben, wie Fabian Lemke (Landestrainer für Para-Tischtennis im Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband, d. Red.) und den deutschen Para-Sportlern, mit de­nen ich trainieren durfte, sehr dankbar. Es war eine tolle Erfahrung.

Was waren die großen Unterschiede aus sportlicher Sicht?

Deutschland ist eines der stärksten Länder in Europa, wenn es um Tischtennis geht. Ich sehe große Unterschiede zu den Standards in der Ukraine, vor allem in der Herangehensweise an Training und Spielabläufe. Die Spielabläufe in den Matches sind unterschiedlich. Bei den Übungen, die ich in Deutschland einstudiert habe, ging es mehr um passives Spiel und Kontrolle. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass relativ wenige deutsche Para-Sportler ihren Sport hauptberuflich ausüben können. Sie trainieren oft abends nach der Arbeit, während man vor dem Einmarsch in der Ukraine zum Beispiel im Para-Tischtennis mehrmals am Tag trainieren konnte, denn damit verdienen wir un­seren Lebensunterhalt. Als Spieler der Nationalmannschaft hatte ich jederzeit Zugang zu den Trainingseinrichtungen, praktisch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Jeder Ihrer Siege wird auch als ein Triumph für die Ukraine angesehen. Ihr Auftritt wird also auch als ein Symbol für das ganze Land wahrgenommen?

Ja, wir treten sozusagen als Leuchtturm für unser Land auf und zeigen dem Rest der Welt, was unser Heimatland trotz der aktuellen Situation zu leisten im­stande ist und dass wir nicht aufgeben dürfen.

Planen Sie eine mögliche Rückkehr nach Deutschland, oder wollen Sie zu Hause bleiben und Ihr Heimatland unterstützen?

Meinen Sie die Wahl zwischen einem Sportler und einem Patrioten? Ich sehe keinen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Auch wenn ich in Deutschland trainiere, unterstütze ich mein Land als Profisportler und durch meine Leistungen in dieser Funktion. Aber jetzt kann ich sowieso kaum noch etwas planen. Wir leben in Zeiten der Unsicherheit. Das langfristige Ziel für mich sind die Paralympics in Paris.

Das Internationale Olympische Ko­mitee plant, belarussische und russische Sportler zu diesen Spielen zuzu­lassen. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an ein Treffen mit ihnen in Paris denken?

Jeder Bürger des Landes ist mitverantwortlich für die Regierung, die er bei Veranstaltungen vertritt, einschließlich der Flagge und der Hymne. Daher sollten die Sportler auch die Verantwortung für die Entscheidung ihrer Regierung übernehmen. Und wenn diese Regierung beschlossen hat, in die Ukraine einzumarschieren, ist es nur recht und billig, dass ihre Sportler deshalb zu Hause bleiben. Und die Sportler, die angesichts des Krieges schweigen, billigen ihn stillschweigend. Sie unterstützen ein Regime, das unschuldige Zivilisten tötet, und solche Sportler haben im internationalen Sport nichts zu suchen.

Aber können Sie sich vorstellen, dass es eines Tages eine Versöhnung gibt? Können Sie sich vorstellen, eines Tages zu vergeben?

Sie können jemandem verzeihen, der darum bittet. Bislang hat dies noch niemand getan. Die Sportler dort schweigen, niemand hat sich offen gegen den Krieg ausgesprochen. Kein einziger rus­sischer Sportler hat mich jemals kontaktiert, um sein Bedauern über den Krieg auszudrücken. Im Gegenteil, sie führen ihr Leben wie gewohnt weiter, während wir hier gezwungen sind, auf die einfachsten Dinge wie Licht oder fließendes Wasser zu verzichten.

Aber ukrainische Sportler sind nicht immun gegen die Politik. Werden sie für ukrainische Propaganda benutzt?

Eine Gegenfrage: Wenn deutsche Sportler mit der Fahne ihres Heimatlandes antreten und für das eintreten, wofür ihr Heimatland steht, sind sie dann nicht in ihrem Sinne auch Teil der Propaganda? Und natürlich gibt es so etwas wie Sport neben der Politik nicht. Jedes Land verfolgt mit dem Sport seine eigenen Ziele. Für mich ist Propaganda, wenn man seine eigenen Ziele über andere stellt. Aber unser Ziel ist es zu überleben.