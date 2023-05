Seit mehr als 14 Monaten leistet die Ukraine erbitterten Widerstand gegen die russische Invasion. Das Leid lässt sich kaum in Worte fassen. Wadym Hutzajt, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine, versucht es daher mit Zahlen, um so das Ausmaß der Verluste im Sport begreifbarer zu machen: 285 Athleten und Trainer wurden getötet, mehr als 340 Sporteinrichtungen sind beschädigt oder zerstört. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Alexander Davydov Sportredakteur.

Bereits im März schien für Hutzajt daher eine Zahl eine noch wichtigere Rolle zu spielen: Die Eins als Symbol für das, was im Kampf gegen den russischen Aggressor überlebenswichtig er­scheint – Einigkeit.