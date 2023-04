Russisches Bombardement blockierte den Weg in die Heimat: Waleri Suschkewitsch im März 2022 am Flughafen von Warschau Bild: AP

Das Internationale Olympische Komitee will russische Athleten zu den Sommerspielen von Paris im nächsten Jahr zulassen. Das Internationale Paralympische Komitee hat den russischen Verband suspendiert. Sind Sie zuversichtlich, dass dies so bleibt?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Seit dem Ausschluss im November ist Russland sehr aktiv. Ich will nicht offenbaren, was wir wissen. Sie haben politische Verbündete. Sie nutzen Korruption. Der Einfluss der Russen auf das IOC und das IPC ist groß. Während wir hier sprechen (Mittwoch, d. Red.), findet in Dubai eine Anhörung der Russen statt, die gegen die Suspendierung Einspruch eingelegt haben. Wir wissen nicht, wann die Entscheidung fällt. Aber die Gefahr besteht, dass sie Recht bekommen. Wer argumentiert, dass der Ausschluss der Russen Menschenrechte verletze, ignoriert, dass wir Ukrainer und ganz Europa, die ganze Welt ein Recht darauf haben, zu leben. Ohne Mord, ohne Bomben, ohne Krieg. Die Russen zu den Olympischen und Paralympischen Spielen zuzulassen, bedeutet zu ignorieren, dass sie 469 Kinder ermordet haben. Einer von ihnen hat im Fernsehen damit geprahlt, dass er 24 Kinder ermordet habe. Ein anderer erzählte in einem Video, das im Internet zu sehen ist, wie er eine Frau ermordet habe und, weil ihr fünfjähriges Kind weinte, dieses auch erschoss.