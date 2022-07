Ukraine schließt Petrenko aus : „Schändliche Entscheidung trotz blutigen Krieges“

Aktualisiert am

Olympiasieger Viktor Petrenko: seinen Posten in der Ukraine ist er los Bild: Picture Alliance

Der ukrainische Eiskunstlaufverband hat den ersten Olympiasieger des Landes, Viktor Petrenko, wegen seiner Auftritte in Russland ausgeschlossen. Anlass ist eine noch bis September laufende Eislaufshow im südrussischen Sotschi, in der der 53-Jährige auftritt. Diese wird von der Ehefrau des Kremlsprechers Dmitri Peskow und der Olympiasiegerin Tatjana Nawka organisiert. „Der ehemalige Sportler hat seine schändliche Entscheidung trotz des blutigen Krieges getroffen, den Russland den fünften Monat gegen die Ukraine führt“, hieß es in einer Mitteilung des Verbandspräsidiums.

Petrenko, der auch Vizepräsident des Verbandes war, habe sich weder von „Tausenden durch den Aggressor Ermordeten und Gequälten friedlichen Ukrainern“, noch von „massenhaften Raketenangriffen auf unsere Städte“ abhalten lassen, hieß es.

Petrenko hatte als erster Ukrainer nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion bei den Winterspielen in Albertville 1992 eine olympische Goldmedaille gewonnen. Seit Mitte der 1990er Jahre lebt und arbeitet der im südukrainischen Odessa Geborene hauptsächlich in den USA. Ähnlich erging es zuvor dem früher bei Bayern München spielenden Fußballer Anatolij Tymoschtschuk, der ein lebenslanges Fußballverbot in der Ukraine erhielt.