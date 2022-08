Ukrainer Waleri Suschkewitsch : „Russische Athleten lassen sich von Putin missbrauchen“

Herr Suschkewitsch, seit fast einem halben Jahr wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Welche Bedeutung hat der Parasport in solch einer Notzeit für Ihre Heimat?

Die Paralympische Bewegung ist eines der höchsten Ziele der menschlichen Zivilisation. Sie zeigt, dass ein Mensch ohne Beine, ohne Arme, im Rollstuhl sitzend, ohne sein Augenlicht, Kraft seines Willens die höchsten Ziele erreichen kann. Die Bewegung ist ja im Zeichen des Schreckens des Zweiten Weltkrieges entstanden, um Menschen, die ihre Gesundheit, die alles verloren haben, eine neue Chance zur Selbstverwirklichung zu geben. Sie bringt Menschen zurück ins Leben, die in manchen Gesellschaften keine Chance mehr hätten aufgrund ihrer Behinderung.

Die Ukraine schneidet bei den internationalen Wettbewerben besonders gut ab. Woher kommt dieser Erfolg?

Immer wieder werden wir gefragt, warum ausgerechnet ein Land, das ökonomisch so strauchelt, das seit Jahren unter einem Krieg leidet, immer noch so erfolgreich ist. Ja sogar trotz des Krieges, wie bei den vergangenen Olympischen Spielen in Peking, solche phänomenalen Erfolge erzielt. Der Paralympische Sport ist in unserem Land durch die Erfolge noch populärer geworden. Doch der Grundstein für die Ergebnisse ist schon vor 25 Jahren gelegt worden. Wir haben ein effizientes System aufgebaut, machen Jugendarbeit, Talentförderung und arbeiten enger mit der Regierung zusammen. Ein wichtiger Schritt war auch die Bekämpfung von Korruption. Das Wichtigste ist nicht einmal so sehr der sportliche Erfolg, sondern auch, dass wir uns für einen gesellschaftlichen Wandel einsetzen. Ein behinderter Athlet wird durch das Training nicht nur physisch gestärkt, sondern auch psychisch. Er bekommt wieder den Glauben zurück, in der Gesellschaft einen Wert zu haben. Und auch die Gesellschaft erkennt seine sportliche Leistung auf der internationalen Bühne an und identifiziert sich mit seinem Erfolg.

Der Parasport bringt also Hoffnung in Zeiten des Krieges?

Wenn zu uns ein verletzter junger Mann gebracht wird, dem im Gefecht zwei Beine abgerissen wurden und der mir sagt, er würde nicht mehr leben wollen, dann zeige ich ihm einen Paraschwimmer, ebenfalls ohne Beine, aber mit einem durchtrainierten Oberkörper, mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Ein Typ, der die Universität geschafft hat, der ein erfolgreicher Mensch im Leben ist, der ein Champion ist.

Haben Sie Angst, dass es künftig noch mehr solcher verwundeter junger Männer geben wird?

Und was ist mit den Kindern? Wir leben in einem vom Krieg zerrütteten Land, in dem statistisch gesehen durch die Invasoren täglich zwei Kinder getötet und vier auf grausamste Weise verstümmelt werden. Und das Furchtbarste ist, dass das Ganze Mitten im Europa des 21. Jahrhunderts geschieht und das größte Land der Welt plötzlich entscheidet, dass eine andere Nation kein Recht mehr auf Existenz haben darf. Täglich werden Raketen abgefeuert und das nicht nur auf militärische Ziele. In Charkiw hat man zu Beginn des Krieges eine Schule für Blinde, sie war die älteste im ganzen Land, komplett zerstört. Und das Ganze wird legitimiert, weil man über so viele tödliche Waffen verfügt und das einem das Recht gibt, andere zu erobern. Darin liegt die Verrohung dieses Krieges. Dieser Krieg ist das genaue Gegenstück zum Geist und den Errungenschaften der Paralympischen Bewegung.

Russlands Politik gefährdet den Geist dieser Bewegung?

Wenn uns russische Athleten und Trainer schreiben, dass wir unter die Erde gehören allesamt, weil wir es gewagt haben, uns zu widersetzen, dann sieht man, dass die Propaganda Putins nicht vereinzelt, sondern allumfassend ist. Denn was ist ein Olympischer Athlet? Er ist ein Teil des russischen Bewusstseins, das vollkommen verdreht ist von dieser Kriegsmaschenarie. Die Athleten sind zum Element von Putins Propaganda geworden, zum Element von dessen Krieg. Und Putin schenkt den Olympischen und Paralympischen Athleten besonders viel Aufmerksamkeit. Deswegen ist es auch richtig, sie auszuschließen. Weil sie sich als Instrument seines politischen Einflusses missbrauchen lassen und zur Verbreitung von dessen furchtbarer Weltanschauung beitragen.

Ist in der Ukraine denn der Sport nicht auch politisch vereinnahmt?

Das kann man nicht vergleichen. Wenn unsere Athleten gewinnen, so tun sie das nicht für Selenskyj. Sie tun es in erster Linie für sich aber natürlich auch als Bürger ihrer Heimat. Und wenn ein Land, wie in unserem Falle, angegriffen wird, versucht auch der Athlet, so gut es geht, seine Heimat zu verteidigen. Seine Front ist in diesem Fall der sportliche Wettbewerb. Unsere Para-Athleten bekamen während der Olympischen Spiele in Peking immer wieder Nachrichten aus der Heimat: Leute, macht weiter so. Wir brauchen euch.

Trotz der sportlichen Erfolge blicken Sie einer düsteren Zeit entgegen.

Hunderte von Athleten stehen vor einer ungewissen Zukunft, Hunderte von Athleten, die auf der höchsten Ebene aktiv sind. Es fehlt am Geld, das die Regierung derzeit zur Verteidigung einsetzt. Die ukrainische Olympische Bewegung steht ohne ausländische Hilfe vor der Auslöschung.