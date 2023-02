Seit dem 24. Februar 2022 sind nach den jüngsten Zahlen des Sportministeriums in Kiew 243 ukrainische Sportlerinnen und Sportler durch russische Angriffe getötet worden. 35 Sportler befänden sich in russischer Gefangenschaft, sagte Minister Wadym Hutzajt der F.A.Z., 3000 kämpften an der Front. 343 Sportstätten seien zerstört. Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs spiegeln sich auch in der Fußballtabelle: Statt 18 Mannschaften spielen nur noch 16 Teams in der höchsten ukrainischen Liga.

Dem FC Mariupol und Desna Tschernihiw hält der ukrainische Verband Plätze frei, in der Hoffnung, dass die Klubs eines Tages in Freiheit und wiederaufgebauten Stadien ihre Fans erfreuen können. In der Gegenwart inszenieren die Besatzer in Mariupol und anderen Städten unter ihrer Kontrolle russische Wettkämpfe. Sportler sollen umgehend in russische Strukturen eingegliedert werden und so einen Beitrag zu Putins Kriegszielen leisten. Sein Landraub soll nicht nur Russlands Fläche vergrößern, sondern auch den russischen Athletenpool.