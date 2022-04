Ukrainekrieg : Früherer Fußballprofi im Wald verscharrt

Der frühere Fußballprofi Oleksandr Suchenko ist einer der Getöteten, die am Sonntag in der Ortschaft Motyschyn westlich von Kiew entdeckt wurden. Das teilte die Spielergewerkschaft FIFPro am Dienstag unter Bezug auf Angaben der ukrainischen Spielergewerkschaft mit. Der 25 Jahre alte Suchenko, zuletzt für den Verein FK Kudrivka aktiv, war der Sohn der Bürgermeisterin von Motyschyn. Ihr Tod war am Sonntag von der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk bestätigt worden.

Zuvor hatten Anwohner Motyschyns erklärt, die 50 Jahre alte Olga Suchenko sei zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn im Stile einer Hinrichtung getötet worden. Demnach seien die drei am 23. März von russischen Truppen entführt worden. Die Leichen sind in einer Sandkuhle in einem Waldstück hinter Gebäuden, die den russischen Truppen in der Zeit der Besetzung des Ortes als Unterkunft gedient hatten, verscharrt worden.

In Motyschyn, das etwa 40 Kilometer entfernt von Butscha liegt, lebten vor dem Krieg etwa 1000 Menschen. Der FK Kudrivka rief, unter anderem über seinen Instagram-Account, zu Spenden für Oleksandrs Schwester Elena und weitere überlebende Familienmitglieder auf.