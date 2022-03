Ukrainischer Sportler im Krieg : Der Horror an der vordersten Front

Mit einem Bild auf Facebook meldet sich Andrii Tkachuk bei seinen Freunden und Bekannten: Das hagere Gesicht blickt direkt in die Kamera. Die Augen wirken klein vor Müdigkeit. Sie haben Krieg gesehen. Eine ukrainische Flagge ziert die Schulter der dick gefütterten Uniform. An der taktischen Weste hängen Gefechtshelm und mehrere Munitionsmagazine. Die Finger drücken die AK 74 fest gegen die Brust.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Der Kommentar unter dem Bild ist zynisch und widerspenstig: „Wenn du aussehen willst wie ein Krieger, aber in Wirklichkeit ein kleiner 300er bist.“ 300. Im Militärjargon der Ukrainer steht das für Verwundung: „Schrappnelsplitter in der linken Schulter und im rechten Unterarm. Ärzte werden vorerst ,Geschenke‘ von den ,Brüdern‘ bei mir lassen.“ Es ist der siebte März, und Tkachuk erlebt einen weiteren Tag.

Drei Wochen zuvor, da war er noch Teil einer ganz anderen Welt: Tkachuk galt als einer der besten Ultraläufer in seiner Heimat, ein Spezialist für extreme Strecken und Distanzen. Nun ist die Welt um ihn herum zur Extreme geworden: Täglich berichten die Medien von Bombeneinschlägen auf zivile Ziele, Wohnblöcke und Krankenhäuser werden zerstört. Hunderttausende Ukrainer sind auf der Flucht. Tkachuk aber entscheidet sich, seine Heimat zu verteidigen.

„Erst kamen Aufklärungsdrohnen ...“

Jetzt aber befindet er sich seit drei Tagen in einem Krankenhaus im Süden des Landes in Behandlung und wartet darauf, dass er bald operiert werden kann. Der 36-Jährige schleicht sich aus seinem Zimmer, wählt eine Nummer in Deutschland und beginnt zu erzählen: über den Krieg direkt an der Front.

Krieg in der Ukraine Aktuelle Informationen, Grafiken und Bilder zum Angriff auf die Ukraine finden Sie auf unserer Sonderseite ZUR SONDERSEITE

Tkachuk erzählt, dass er an den Kämpfen südlich der Stadt Saporischschja teilgenommen hat. „Unsere Einheit sah sich an dem Tag mit einer Kriegsmaschinerie von erdrückender Überlegenheit konfrontiert“, sagt er, während im Hintergrund das Summen der medizinischen Geräte seine Stimme übertönt. „Erst kamen die Aufklärungsdrohnen, dann beackerten uns die Kampfhubschrauber, später setzte der Artilleriebeschuss durch 120-Millimeter-Kanonen ein. Ein Klassiker des Genres. Dann wieder Hubschrauber.“ Tkachuks klingt ruhig und nüchtern, wenn er detailliert über das Geschehen spricht – mehr wie das Vorlesen eines Lageberichts denn das Wachrufen noch frischer Erinnerungen an den Krieg.

Das Ende des Kampfes aber, so erzählt er, wird am Abend eingeläutet, als schließlich die schweren Panzer vorrücken. „Unsere Stellungen hatten schweres Feuer hinnehmen müssen. Wir zogen uns zurück. Ich glaube, ich war einer der Letzten, als ich es sah. Ich muss sagen, sowas kannte ich nur aus den alten Filmen über den Zweiten Weltkrieg: Wenn ein ganzes Haus plötzlich durch einen Treffer komplett in die Luft gehoben wird“, sagt Tkachuck.

Mehr zum Thema 1/

Kurz vor dem Gefecht sollen sich noch Zivilisten dort aufgehalten haben, denen die ukrainischen Soldaten dringend geraten hatten, es zu verlassen. Ob die Bewohner es noch rechtzeitig aus ihrem Zuhause geschafft haben, weiß Tkachuk nicht. Er selbst kommt nach eigenen Angaben wenig später beim Einschlag eines Geschosses nur knapp mit dem Leben davon.

Splitter im Arm und in der Schulter

„Wir bezogen wieder Stellung und warteten gerade, dass der Gegner vorrückt“, sagt er. „Neben mir, es müssen so zehn Meter gewesen sein, waren drei Jungs in Position gegangen. Wir wurden beschossen, ich wurde verwundet und merkte, dass die Kameraden rechts von mir richtig zugedeckt worden sind. Da war einer mit einem durchgeschlagenen Bein. Der war noch am leichtesten verletzt. Die beiden anderen hatte es schlimmer erwischt im Gesicht und Körper. Alles durchlöchert.“