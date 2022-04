Weltältester Tennisspieler : Mit 98 Jahren raus aus Charkiw

Leonid Stanislawski wollte eigentlich so lange in seiner ostukrainischen Heimatstadt Charkiw ausharren, bis die russischen Invasoren den Beschuss einstellen, ihren Krieg beenden und er wieder in Ruhe seinem Hobby nachgehen kann. Er sei schwerhörig und bekomme oft gar nicht mit, wenn die Bomben einschlagen und die Alarmsirenen heulen, hatte der 98 Jahre alte Ukrainer der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, als der Krieg in die dritte Woche ging.

Außerdem sei „der Kühlschrank gefüllt“. Nun hat Stanislawski, der im Guinnessbuch der Rekorde als ältester Tennisspieler der Welt geführt wird, doch das Weite gesucht. Seine nach Polen vorausgeeilte Tochter Tanya hat den Tennissenior aus dem umkämpften Charkiw zu sich geholt. Kaum angekommen, hat Stanislawski zum Schläger gegriffen und sich wieder mal spaßeshalber mit einem prominenten Tennisprofi gemessen.

Ballwechsel mit Radwanska

In einer Halle in der ostpolnischen Stadt Lublin lieferte er sich Ballwechsel mit der zwei Generationen jüngeren, ehemaligen Weltranglistenzweiten Agnieszka Radwanska. Sie bewundere seinen Lebenswillen und seine Fitness im Alter, sagte die 33-jährige Polin nach dem Spiel am Wochenende in einem Video, das sich in den Sozialen Netzwerken verbreitete.

Er habe sich nie vorstellen können, im 21. Jahrhundert noch einmal einen schrecklichen Krieg erleben zu müssen, sagte Stanislawski, der im Zweiten Weltkrieg als Ingenieur für die sowjetische Luftwaffe arbeitete. Zwei Autostunden vom Krieg entfernt, schmiedet Stanislawski in Polen die nächsten großen Pläne.

Mit einigen Tennisgrößen – wie Rafael Nadal im vergangenen Herbst auf Mallorca – stand er schon auf dem Platz, nun möchte er noch mit Roger Federer und der neuen Weltranglistenersten Iga Swiatek Bälle schlagen. Vor allem aber will der Ukrainer, der im Alter von 30 mit dem Tennis begann, an den Weltmeisterschaften der Tennissenioren teilnehmen, die in dreieinhalb Wochen in Florida beginnen. In Palm Beach wäre der Krieg noch etwas weiter weg.