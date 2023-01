Hochspringerin Mahutschich : „Mein Feld ist das Stadion“

Aktualisiert am

Die ukrainische Hochspringer Jaroslawa Mahutschich erzählt von einem Albtraumbesuch in der Heimat. Und sie erklärt, warum sie einen Olympiaboykott ablehnt – selbst wenn Russen teilnehmen.

Aus ihrem Heimweh nach der Ukraine macht Jaroslawa Mahutschich kein Geheimnis. Oft sprach sie im vergangenen Jahr, in dem sie auf einer mehr als 2000 Kilometer langen Autofahrt vor Krieg und Terror der russischen Armee zur Hallen-Weltmeisterschaft nach Belgrad floh und dort den Titel gewann, von der herzzerreißenden Sehnsucht nach ihrer Großmutter und ihrem Vater, die sie in Dnipro zurücklassen musste.

„Ich springe für das ukrainische Volk, wirklich. Alle meine Siege gehören ihm“, sagte sie am Mittwoch in Cottbus, wo sie beim Springer-Meeting mit 1,98 Meter gewann: „Ich tue das gern, denn ich schenke ihnen damit ihr Lächeln. Ich tue das auch für unsere Soldaten. Die Armee schützt unser Land mit ihrem Leben. Ich tue alles, was ich kann, im Stadion. Das ist mein Feld.“