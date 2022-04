Ukrainische Sportler im Krieg : Sie kämpfen mit dem Ball in der Hand

„Die Jungs hatten nie eine Waffe in der Hand, immer nur einen Ball“: Ukrainische Nationalspieler in Großwallstadt Bild: Ilkay Karakurt

Als die Handballspieler von Motor Saporischschja nach einer Partie in Polen in das Flugzeug zurück nach Hause steigen, stehen an der Grenze zur Ukraine zwar schon russische Panzer, aber noch herrscht Frieden. Wenige Stunden später landet die Mannschaft im Bombenhagel. Es ist der 24. Februar, der erste Tag des russischen Großangriffs. Bis nach Saporischschja im Südosten der Ukraine kommen sie gar nicht. „Weil der Flughafen beschossen wurde, mussten wir umdrehen und in Kiew landen“, erzählt Gennadij Komok. Auch die Hauptstadt steht zu diesem Zeitpunkt unter Beschuss. „Wir haben dann einen Bus organisiert, um nach Hause kommen.“

Othmara Glas Volontärin



Komok ist Torwart beim Tabellenführer in der ukrainischen Superliga, und er ist Kapitän der Handballnationalmannschaft des Landes, das Russland seit mehr als einem Monat angreift, in dem Kinderkrankenhäuser und Wohnviertel beschossen werden. Daran muss Komok denken, als er mit deutschen Journalisten spricht. Eigentlich, sagt der fast zwei Meter große Keeper, habe er die Ukraine gar nicht verlassen wollen. Doch als die Einladung kam, mit der Nationalmannschaft in das Trainingslager nach Großwallstadt zu fahren, nahm er seine Frau Katja und die beiden Kinder, packte eine kleine Tasche und setzte sich in einen Bus Richtung Westen. Sie in Sicherheit zu bringen, war das wichtigste.