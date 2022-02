Krieg in der Ukraine : FIFA will Russland für Fussball-WM suspendieren

Fußball-Freunde am Ball: FIFA-Präsident Infantino während der WM 2018 in Russland mit dem russischen Präsidenten Putin Bild: AP

Das IOC und die UEFA machen ernst, zeigen dem russischen Sport die Rote Karte. Das IOC forderte in einer bemerkenswerten Abkehr von seiner bisherigen Politik die internationalen Fachverbände auf, russische Sportler von ihren Wettbewerben auszuschließen. Die UEFA will beschließen, alle russischen Fußball-Mannschaften bis auf Weiteres zu suspendieren. Auch der Fußball-Weltverband FIFA will Russland nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur suspendieren. Damit dürfte die Nationalmannschaft aus Russland nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Qatar am Jahresende teilnehmen.

Das bislang Russland-freundliche IOC machte mit seiner Forderung eine Rolle rückwärts – und der zuvor so zögerliche Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) gleich mit. Sportlerinnen und Sportler aus Russland und dessen Kriegspartner Belarus sei die Teilnahme an allen internationalen Sportveranstaltungen zu verbieten. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin entzog das IOC den 2001 verliehenen Olympischen Orden.

Der seit Tagen zögerliche DOSB schwenkte umgehend auf die Linie des IOC ein. Er teilte in einer Stellungnahme mit: „Auch der Sport muss seiner Verantwortung nachkommen und entsprechende Einschränkungen in Kauf nehmen.“ Er folgte damit den Forderungen des Vereins Athleten Deutschland, der nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine bereits am Samstag den „vollständigen Ausschluss“ von Russlands und Belarus „aus dem Weltsport“ gefordert hatte.

Die UEFA wird nach Informationen der Nachrichtenagentur SID nach der Sitzung ihres Exekutiv-Komitees ab 18.00 Uhr den Ausschluss aller russischen Mannschaften aus ihren Wettbewerben beschließen. Zuvor hatte sie bereits Putins Heimstadt St. Petersburg das Finale der Champions League entzogen, zudem wird sie wie Schalke 04 wohl den Vertrag mit dem russischen Großsponsor Gazprom kündigen.

RB Leipzig automatisch im Viertelfinale

Die Entscheidung der UEFA hat unmittelbare Folgen für RB Leipzig: Das Achtelfinale der Europa League gegen Spartak Moskau wird nicht stattfinden, die Sachsen stehen dadurch automatisch im Viertelfinale. Russland wird auch von der Frauen-EM in England im Juli ausgeschlossen, wo es in der Gruppenphase gegen die Boykott-Befürworter Schweden und Schweiz sowie die Niederlande gespielt hätte.

Die UEFA folgt den Boykott-Ankündigungen zahlreicher Nationalverbände, auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) befürwortet die gemeinsame Haltung. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Spiele gegen Russland geben wird. Das kann und darf es nicht geben. Es geht um Krieg. Da muss man eine klare Haltung einnehmen“, sagte DFB-Präsidentschaftsbewerber Peter Peters dem SID.

Da Polen, Schweden und Tschechien in den Play-offs zur WM-Endrunde in keinem Fall gegen Russland antreten wollen, musste die FIFA reagieren. Polens Verbandspräsident Cezary Kulesza nannte dies „die einzig richtige Entscheidung“. Die Mannschaft um Robert Lewandowski träfe am 24. März auf Russland, bei einem russischen Sieg wäre Schweden oder Tschechien Gegner. Auch England, Dänemark und Norwegen wollen keine Länderspiele gegen Russland mehr austragen.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat schon reagiert. Er unterstützt die Forderung der baltischen Verbände nach einer Suspendierung Russlands durch den Weltverband IIHF. „Solange dieser unfassbare Krieg nicht aufhört“, sagte DEB-Präsident Franz Reindl dem SID, „kann auch der Sport nicht einfach weitermachen“. Das IIHF-Council will am Montagabend über Konsequenzen beraten – auch für Belarus.

Russlands Kriegspartner Belarus war zunehmend in den Fokus der Boykott-Aufrufe geraten, nicht zuletzt in dem Brief, den die Vereinigung Global Athletes im Namen ukrainischer Sportlerinnen und Sportler sowie des Vereins Athleten Deutschland an das IOC und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) geschickt hat. Beide Verbände wurden darin zur sofortigen Suspendierung der Nationalen Olympischen sowie Paralympischen Komitees aufgefordert.

„Wenn das IOC und das IPC sich weigern tätig zu werden, ermutigen Sie die Verletzung internationaler Gesetze sowie Ihrer eigenen Charta durch Russland und Belarus", heißt es in dem Statement. "Ihre Tatenlosigkeit wird an jeden Sportler und an die Welt die Botschaft senden, dass Sie die Interessen von Russland und Belarus über die der Athleten stellen.“