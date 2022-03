Athleten für die Ukraine : „Vier, fünf Stunden nur geweint“

Rodel-Olympiasieger Felix Loch bringt Hilfsgüter an die Grenze des Kriegsgebietes und kehrt tief bewegt zurück: „Ich werde nie vergessen, was wir erlebt haben. Es verändert einfach alles!“

Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat sich nach einem Besuch an der ukrainischen Grenze entsetzt gezeigt und mit einem Friedensappell geäußert. „Ich werde nie vergessen, was wir in den letzten Stunden gesehen und erlebt haben. Es verändert einfach alles! Dieser Krieg muss aufhören! Alle Kriege müssen aufhören!!“, schrieb Loch auf seinem Instagram-Account.

Zusammen mit seiner Frau Lisa fuhr der 32-Jährige im Rahmen der Aktion „Athletes for Ukraine“, die Biathlon-Olympiasieger Jens Steinigen ins Leben gerufen hatte, mit 16 Helfern in acht Bussen an die ukrainische Grenze in Polen. Zahlreiche prominente Sportler wie Alpin-Ikone Markus Wasmeier oder der frühere Langlaufstar Tobias Angerer schlossen sich der Initiative tatkräftig an. Drei Fahrzeuge vom Deutschen Skiverband, zwei vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland und weitere Vereinsbusse aus der Region brachten Hilfsgüter in die Krisenregion.

Auf dem Weg zurück nahmen sie 47 Frauen und Kinder mit. „Wir arbeiten mit einer Hilfsorganisation aus Rosenheim zusammen“, sagte Loch in einem Interview bei der Radiowelt auf Bayern 2. Über den Bayerischen Landes-Sportverband, der große Sporteinrichtungen dafür geöffnet hat, erhalten die Geflüchteten zunächst eine Unterkunft, sind so zumindest physisch vor dem Angriffskrieg Russlands in Sicherheit.

Schwer zu verarbeiten sei für Loch und seine Frau die Entscheidung gewesen, wer von den vielen Familien mit Kindern, die teils seit Tagen unterwegs waren, dabei sein durfte. „Man muss in ein fremdes Auto einsteigen und man muss in ein fremdes Land fahren“, sagte er, dass sei schon „extrem krass“. Bei der Rückfahrt habe seine Frau „einfach vier, fünf Stunden nur geweint“, schilderte Loch.

Die Tour soll für Loch indes nur ein Anfang gewesen sein, mit „Athletes for Ukraine“ will er weiter gegen das Leid vor der Haustür Mitteleuropas kämpfen. „Wir Sportler“, sagt er, „haben schließlich eine unglaubliche Reichweite in den Medien“.