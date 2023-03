Aktualisiert am

Die russischen Florettfechterinnen kommen vorerst nicht nach Deutschland. Der Weltcup in Tauberbischofsheim Anfang Mai ist abgesagt. Damit die Athletinnen aus dem Land des Kriegstreibers Putin nicht nach Deutschland kommen können. Ein hoher Preis.

Am Donnerstag weckte der Deutsche Fechterbund (DFB) mit der Nachricht von der Absage den Eindruck, er gehe damit in Opposition zum Weltverband FIE. Claudia Bokel, die Präsidentin, und ihr Verband wollten laut Pressemitteilung „ein klares Signal geben, dass wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht hätten und noch eine Vielzahl an offenen Umsetzungsfragen auch vom Weltverband sehen, die eine Turnierdurchführung unmöglich machen“.

Gemeint ist der Beschluss der FIE vom Freitag, den Ausschluss von Athleten aus Russland und Belarus trotz des anhaltenden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine aufzuheben. Mit Zweidrittelmehrheit haben die Verbände der FIE entschieden, Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus an internationalen Wettkämpfen wie dem Weltcup von Tauberbischofsheim zuzulassen.

Das Erscheinen russischer Sportlerinnen im Ländle allerdings wollte der Landessportverband Baden-Württemberg verhindern. Er stimmte sich mit Politik und Sport darüber ab, den Fechtern die Halle in Tauberbischofsheim zu verschließen. Er hat das Hausrecht, er ist Eigentümer. Bevor er das Verbot aussprechen konnte, sagte der Fechterbund ab. Es wäre ein Wunder, hätte er von den Bestrebungen des Landessportverbandes nichts erfahren.

Heftige Diskussionen

Auf die Frage der F.A.Z., ob sie die Entscheidung der FIE für falsch hielten und ob die Präsidentin entgegen dem ersten Eindruck gegen die Zulassung gestimmt habe, antworten Bokel und Fechterbund am Donnerstag: „Die Haltung der Präsidentin zu einem fairen und sauberen Sport, auch vor dem Hintergrund ihrer russlandkritischen Meinung, ist hinlänglich bekannt. Gleichwohl gilt das Wahlgeheimnis, was wir bitten zu respektieren. Eine Wiederzulassung zum jetzigen Zeitpunkt halten wir, wie der DOSB und die Bundesregierung, nicht für zielführend.“

Am Wochenende noch hatte der DFB mitgeteilt, seine Präsidentin betrachte die Diskussion im Weltverband mit Interesse. Nun schreibt er von heftigen Diskussionen, intern wie extern. Für das DFB-Präsidium sei es zurzeit nicht vorstellbar, den Beschluss umzusetzen, wiewohl er ihn akzeptiere, heißt es am Donnerstag. Die Umstände machten eine andere Entscheidung als die Absage des Wettbewerbs nicht möglich.

LSB-Präsident Jürgen Scholz, Bürgermeister von Sersheim, sagt, es gelte klare Kante zu zeigen. Er hätte das Turnier platzen lassen, hätte der Verband nicht jetzt zurückgezogen. Das kann er vermutlich leichter als Kolleginnen und Kollegen, die möglicherweise bald in anderen Sportarten vor der Frage stehen, wie damit umzugehen ist, wenn Verbände ihnen russische Athleten zu Veranstaltungen schicken wollen. „Sie suchen händeringend nach Lösungen“, sagt Scholz: „Das Einfachste wäre, den Russen keine Visa zu geben.“