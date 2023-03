Aktualisiert am

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) spricht sich für einen Ausschluss russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten bei internationalen Wettkämpfen aus. Der Verband habe sich in den vergangenen Wochen mit Mitgliedsorganisationen, Ath­letenvertretern und Wirtschaftspartnern ausgetauscht und sich dabei von Experten aus Politik und Wissenschaft beraten lassen, hieß es am Freitag in einer Verbandsmitteilung.

Auch ein Rechtsgutachten sei in Auftrag gegeben worden. Demnach dürfe die (Wieder-)Zulassung nicht dazu führen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer „gehemmt sind, ihre eigenen Freiheitsrechte im Rahmen internatio­na­ler Sportwettkämpfe wahrzunehmen.“ Zu­dem leiste ein Ausschluss „einen friedenspolitischen Beitrag“.

„Weiterhin für den Ausschluss“

„Die Rückmeldungen, die wir in unseren Beratungen er­halten haben, bestärken uns im Präsidium in unserer bisherigen Haltung: Wir sind weiterhin für den Ausschluss. Wir werden nun diese Erkenntnisse, insbesondere auch das Rechtsgutachten, bei dem die Mehrdimensionalität von menschenrechtlichen Abwägungen zum Ausdruck kommt, dem IOC für seine Konsultationen zur Verfügung stellen“, erklärte DOSB-Präsident Thomas Weikert.

Offen blieb in der Erklärung, ob der DOSB an seiner früheren Haltung festhält, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus sollten an den Sommerspielen 2024 teilnehmen dürfen, solange sie nicht Armeeangehö­rige und angemessen auf Doping kontrolliert worden seien.

Mehr zum Thema 1/

Einen Boykott der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 lehnt der DOSB ab. Leidtragende ei­nes solchen Boykotts seien ausschließlich die Athletinnen und Athleten.