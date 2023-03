Olga Charlan, 32 Jahre alt, aus Mykolajiw, ist die bekannteste ukrainische Fechterin. Sie wurde 2008 mit der Säbelmannschaft Olympiasiegerin, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro gewann sie Silber und Bronze in den olympischen Einzelwettbewerben, in Rio zudem Mannschaftssilber. Gemeinsam mit ihrem Partner Luigi Samele trainiert sie derzeit in Bologna beim Klub Vitus Scherma und beteiligt sich am Widerstand gegen die Entscheidung des Internationalen Fechtverbands, russische und belarussische Fechter von April an wieder zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Wie haben Sie den März erlebt, von der Entscheidung des Internationalen Fechtverbands (FIE), russische und belarussische Sportler wieder zuzulassen, bis zur Entscheidung des ukrainischen Verbandes, nicht mehr zu internationalen Wettkämpfen anzutreten, bei denen diese am Start sein werden?