Ukrainischer Boxer : Von der Front in den Ring

Von der Front in den Ring

Nach der russischen Invasion meldete sich der ukrainische Box-Star Wassyl Lomatschenko freiwillig zum Kriegsdienst. Nun will der frühere Weltmeister wieder zurück an die Spitze seines Sports.

396 Siege als Amateur, 16 als Profi: Mit Wassyl Lomatschenko kehrt einer der besten Boxer der Welt zurück in den Ring. Bild: AP

Die ukrainische Box-Ikone Wassyl Lomatschenko steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder in den Ring. Im New Yorker Madison Square Garden bekommt es der 34-Jährige, Olympiasieger von Peking und London sowie frühere Weltmeister im Leichtgewicht, mit dem Amerikaner Jamaine Ortiz zu tun.

Für den acht Jahre jüngeren und bisher ungeschlagen Ortiz ist es der dritte Kampf in den vergangenen acht Monaten. Lomatschenko hingegen hat seine Karriere zuletzt fast ein Jahr unterbrochen, nachdem er sich aufgrund der russischen Invasion freiwillig der ukrainischen Armee angeschlossen hatte.

„Ich konnte damals mein Land nicht im Stich lassen, egal wie meine persönlichen Träume und Ziele aussehen. Ich hatte eine größere Verpflichtung“, sagte Lomatschenko gegenüber amerikanischen Medien. Trotz der mehrmonatigen Pause gilt der Ukrainer als klarer Favorit gegen Ortiz. In seiner Amateurkarriere gewann Lomatschenko 396 und als Profi 16 Kämpfe gegenüber insgesamt nur drei Niederlagen.

Im Falle eines abermaligen Sieges hofft er, ein weiteres Mal um den Titel kämpfen zu können. Derzeitiger Träger der Gürtel der Versionen WBA, WBC, IBF und WBO ist der Amerikaner Devin Haney.