Das vom Internationalen Turnverband (FIG) eingesetzte Ethikgremium hat eine Sperre von zwei Jahren gegen Irina Viner verhängt. Die Präsidentin der Allrussischen Föderation für Rhythmische Sportgymnastik und zugleich als russische Cheftrainerin erfolgreichste und mächtigste Trainerin in der Sportgymnastik in den vergangenen Jahrzehnten darf der Entscheidung zufolge weder als Trainerin noch in anderer Funktion an internationalen Wettkämpfen teilnehmen oder für diese akkreditiert werden.

Sollte die Entscheidung rechtskräftig werden, tritt die Sperre erst nach einer etwaigen Aufhebung des Ausschlusses russischer Sportler und Offizieller wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine in Kraft – sofern dies innerhalb der kommenden fünf Jahre geschieht.

Hintergrund der Sperre ist Viners Verhalten nach den Gymnastikkonkurrenzen bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Den Sieg der Israelin Linoy Ashram im Einzel und der bulgarischen Riege im Mannschaftswettbewerb hatte Viner als Ausdruck einer antirussischen Politik des Internationalen Turnverbandes charakterisiert. Natalja Kusmina hatte als Vorsitzende des Technischen Komitees der FIG das Kampfrichterwesen angesichts der russischen Rage – die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau sprach von „Betrug vor den Augen der ganzen Welt“ – verteidigt.

Ein Protest des nationalen olympischen Komitees (ROC) wurde abgewiesen, das Technische Komitee bestätigte das Wettkampfergebnis. Viner sprach daraufhin davon, Kusmina sei keine „wahre Russin“, weil sie sich dem Protest nicht angeschlossen hatte. Viners Verband ließ Kusmina, Trainerin der sowjetischen Gold-Riege bei den Olympischen Spielen 1988 und der siegreichen Sportlerinnen aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 1992, in der Folge nicht mehr zu Wahlen zur Besetzung der Technischen Kommission antreten.

„Kanoniere, Stalin gab den Befehl“

Das Ethikgremium kam nun zum Schluss, Viners Äußerungen seien beleidigend gewesen. Zudem habe Viner nicht kooperiert. Viner, die in der vorvergangenen Woche anlässlich des Tags der Verteidiger des Vaterlands eine Gala zu Ehren der russischen Armee und Josef Stalins organisierte und russische Sportgymnastinnen in die Show einband, bei der Uniformierte marschierten („Kanoniere, Stalin gab den Befehl“), bekam nun umgehend politische Unterstützung. Vize-Premier Dimitrij Tschernyschenko, Cheforganisator der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi, sprach laut der Agentur Tass von diskriminierender Politik gegenüber Russland, der „üblichen Förderung der Schwachen durch den Ausschluss der Starken. Unsere westlichen Kollegen sind mehr als schamlos“.

Viner hatte am Dienstag auch Grund zur Freude. Am Sitz des ROC wurde sie ausgezeichnet: Im Auftrag Wladimir Putins verlieh ihr Igor Lewitin, bis zur Entfesselung des Kriegs gegen die Ukraine Präsident des Europäischen Tischtennis-Verbands, nun Berater des russischen Präsidenten, den Orden „Dankbarkeit des Präsidenten der Russischen Föderation“. Viner sagte laut Tass, russische Turner, Hallen und Trainer seien auf der ganzen Welt ohne Beispiel. Sie sei Putins Regierung dankbar für ihre Unterstützung.