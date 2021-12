Nachfolger von Alfons Hörmann : Thomas Weikert ist neuer Präsident des DOSB

Thomas Weikert ist mit großer Mehrheit zum Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt worden. Der Jurist aus Hessen setzte sich am Samstag bei der Mitgliederversammlung des Dachverbandes in Weimar gegen Claudia Bokel, Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes, durch. Weikert erhielt in geheimer Abstimmung 361 der 417 möglichen Stimmen der anwesenden Delegierten. Das sind 86,6 Prozent. Seine Gegenkandidatin erhielt 56 Voten.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Der frühere Präsident des deutschen und des internationalen Tischtennis-Verbandes ist damit für ein Jahr gewählt. Im Dezember 2022 wird er sich wieder dem Votum stellen müssen. Die Neuwahl vor Ablauf der Amtsperiode war notwendig geworden, nachdem die Ethikommission des DOSB im Zuge ihrer Untersuchung der anonymen und offenen Kritik am Führungsstil von Weikerts Vorgänger Alfons Hörmann mit Blick auf die „Gesamtatmosphäre“ eine Vertrauenswahl empfohlen hatte. Hörmann verzichtete auf eine abermalige Kandidatur. Dem Präsenztreffen des DOSB am Samstag blieb der vor Wochen an Corona erkrankte Allgäuer auf „ärztlichem Rat“ fern.

Weikert gilt als Mann des Ausgleichs. Der Sechzigjährige wird über den internen Zwist hinaus auch als Außenpolitiker befrieden müssen. Unter Hörmann war das Verhältnis zu den für den Spitzensport zuständigen Beamten des Bundesinnenministeriums massiv gestört. Mit dem Internationalen Olympischen Komitee ist es in diesem Jahr zu einem offenen Streit gekommen.

„Sport eine starke Stimme geben“

Weikert stellte in seiner Bewerbungsrede die Bedeutung des Teamgeistes für einen Erfolg auf allen Ebenen in den Mittelpunkt, als er die aktuelle Kern-Schwächen des DOSB aufzählte und aufforderte, das Potential des Verbandes zu nutzen: „Wir müssen dem Sport wieder eine starke Stimme in der Gesellschaft geben.“ Der noch aktive Tischtennisspieler sprach damit unter anderem die ungenügende Lobby des DOSB bei den Regierenden in Zeiten der Pandemie an. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung lässt keine Änderung in diesem Punkt erkennen.

Den Vereinen droht in der vierten Welle ein weiterer Lockdown, Kindern damit die Rückkehr in die Bewegungslosigkeit, die ihre körperliche wie geistige Entwicklung hemmt. In Mecklenburg-Vorpommern ist es zur Streichung des Schulsports gekommen. Weikert strebt eine Stärkung des Breitensports im DOSB an, indem die Stelle Sportentwicklung im Vorstand wieder besetzt werden soll.

Er plädierte mit Blick auf die Basis und die Spitze für die „Vielfalt und die Einheit des Sports“, die wieder zu leben sei, bevor er die Mitglieder beschwor, die Voraussetzung für die Bewältigung der großen Herausforderungen zu schaffen: „Wir müssen einen modernen, glaubwürdigen, integren DOSB bauen, dem die Menschen in Deutschland wieder vertrauen können.“ Seine Gegenkandidatin beklagte am Ende ihrer Vorstellung das Durchstechen von Informationen: „Wir müssen uns ehrlich in die Augen schauen“, sagte Claudia Bokel und fragte rhetorisch: „Möchten wir so miteinander arbeiten?“

Vor den Wahlen hatte Thomas de Maizière, Vorsitzender der Ethik-Kommission, dem DOSB im Sinne Weikerts und Bokel ins Gewissen geredet: „Ich will für die gesamte Ethik-Kommission nur betonen: Mit einer Neuwahl ist es nicht getan, wenn sich nicht insgesamt im Umgang miteinander und nach außen etwas ändert“, sagte der frühere Bundesinnenminister und formulierte ein paar Verhaltensanregungen: „Reden wir nicht zu oft von der großen Sportfamilie, überhöhen wir das nicht, verhalten wir uns ganz normal. Denken wir bei allem zuerst an die Sportreibenden, dann an den DOSB und dann an die eigene Person. Vertrauliches sollte vertraulich bleiben. Anonyme Vorwürfe sollten die ganz große Ausnahme sein. Reden wir im DOSB einfach mal nicht schlecht über andere.“

Es werde Geduld brauchen, den Ruf des DOSB zu verbessern, fügte der CDU-Politiker hinzu und schloss mit dem, was Weikerts erste, schwierigste Aufgabe sein wird: „Vertrauen entsteht am besten durch gemeinsames Handeln.“