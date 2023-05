Vier, fünf, sechs Jahre lang werde Deutschland sich noch an der Nationalmannschaft erfreuen können. „Dann sehe ich dunkle Wolken aufziehen, was Talente und Nachwuchs angeht“, prognostizierte Rudi Völler, als er den Sportausschuss des Deutschen Bundestages besuchte. Wenn schon der Fußball so schlechte Aussichten hat, die Sportart mit dem größten Zulauf, wie steht es dann bloß um den Nachwuchs in den olympischen und nichtolympischen Disziplinen?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Laut genug beklagt haben Funktionäre und Strategen den Niedergang, als die deutsche Olympiamannschaft bei den Sommerspielen von Tokio 2021 auf lediglich zehn Olympiasiege und 37 Medaillen kam. Dann haben sie, wieder einmal, Arbeitsgruppen zur Reform des Spitzensports gegründet. Was aber, wenn der Niedergang des Spitzensports in Deutschland nicht eine Frage der Organisation ist?