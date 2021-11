Reform des Spitzensports : Mehr Olympia-Medaillen mit der Supersport GmbH?

Ein Gespenst geht um im Spitzensport Deutschlands – das Gespenst einer Leistungssport GmbH oder Sportdeutschland AG. Die möglichen Namen des Medaillen-Start-ups deuten es an: Sie stehen für die Loslösung des staatlich geförderten olympischen Sports aus den Strukturen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Ob dies in einer Gesellschaft im hundertprozentigen Eigentum des Bundes erfolgen wird, in einer Organisation, an welcher der DOSB beteiligt ist, oder ob zusätzlich Investoren aus der Wirtschaft aufgenommen werden – alles scheint möglich.

Vor allem soll der Spitzensport Deutschlands, mit einigen Hundert Millionen Euro Steuergeld gefördert, unter fachkundiger, strategischer und unabhängiger Führung, mit Autorität bis hinunter in die Olympiastützpunkte, an denen Top-Athleten zusammengezogen werden, zu mehr Medaillen bei Olympischen Spielen führen. Dies wäre einerseits die Krönung der unvollständig gebliebenen Spitzensportreform des deutschen Sports.

Andererseits wäre es die Rückabwicklung des von Thomas Bach, dem heutigen Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, 2006 durch Fusion von Sportbund und Nationalem Olympischen Komitee geschaffenen DOSB. Es wäre der Verlust dessen, was Alfons Hörmann, der scheidende Präsident des DOSB, acht Jahre lang zum Kern seiner Tätigkeit machte: die Macht zu haben über den olympischen Spitzensport mit Reisen zu den Spielen und Auftritten mit den Besten.

„Neue gesellschaftliche Positionierung“

Das Abschneiden der deutschen Olympiamannschaft in Tokio auf Platz neun im Medaillenspiegel mit 37 Medaillen, davon zehn goldenen, gilt allenthalben als Enttäuschung. Zum Maßstab nehmen Sportstrategen und Politiker die Spiele von Barcelona 1992, wo der Olympiamannschaft aus ehemaligen DDR-Athleten und bundesdeutschen 33 Olympiasiege gelangen und sie insgesamt 82 Medaillen gewann, Platz drei im Ranking.

„Würde Team D den Anschluss an die drei besten Nationen in der Medaillenwertung anstreben wollen, wäre eine Medaillenzahl von über 70 Medaillen notwendig“, schreibt fast dreißig Jahre später das In­stitut für Angewandte Trainingswissenschaft Leipzig (IAT) in seiner Analyse der Spiele von Tokio: „Auf der momentanen Basis könnte das allenfalls ein langfristiges Ziel über mindestens zwei bis drei Olympiazyklen (à vier Jahre/d.Red.) hinweg sein. Voraussetzung wäre eine generell neue gesellschaftliche Positionierung des Sports und des Leistungssports in Deutschland.“

Die Autoren fordern eine Neuorganisation. In Anspielung auf die auf knapp 300 Millionen Euro gestiegene Spitzensportförderung allein durch das Bundesinnenministerium schreiben sie: „Geld allein gewinnt keine Medaillen – es braucht ein effizient gesteuertes Leistungssportsystem. Ausprägung einer national von einer Stelle gesteuerten und koordinierten Leistungssportförderung wird gezielt vorangetrieben.“ Vorbild seien UK Sport und High Performance Sport New Zealand.

Die Briten sind durch die Etablierung einer entschiedenen Förderung und geradezu radikalen Nichtförderung einzelner Sportarten von einem einzigen Olympiasieg in Atlanta 1996 zu einer Weltmacht im olympischen Sport aufgestiegen. London 2012 war ein Fest und Triumph mit 29 Olympiasiegen, 65 Medaillen und Platz drei im Tableau. Den Preis zahlt der britische Sport nun mit Doping-Skandalen im stark bevorzugten Radsport und Missbrauchs-Debatten in Turnen und Leichtathletik. Wer sich von der Rigorosität des Modells an das System des DDR-Sports erinnert fühlt, sieht sich bestätigt. Wer Geld will, muss Medaillen garantieren, nicht Massenbeteiligung. Förderung ist ein Privileg, kein Recht. Wer nicht liefert, ist raus.