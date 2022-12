Schutz der Pyramide : War es das für die Super League?

Aktualisiert am

Die Super League im Fußball wurde erst spektakulär verkündet, dann fiel sie nicht minder spektakulär in sich zusammen. Nun stärkt der Schlussantrag des Generalanwalts in Luxemburg die Gegner. Doch Kernfragen bleiben offen.

Athanasios Rantos, Rechtsgelehrter aus Athen, Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg seit 2020, hatte seinen Schlussantrag in der Rechtssache C‑333/21 kaum vorgelegt, da war klar, wer sich als Sieger sah im Streit zwischen der European Super League Company SL und der Union der Europäischen Fußball-Verbände UEFA und dem Internationalen Fußball-Verband FIFA.

Christoph Becker Sportredakteur.



„Die UEFA begrüßt die unmissverständliche Meinung, die ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union empfiehlt, das unsere zentrale Mission unterstützt, den europäischen Fußball zu regieren, die (Ligen-; d. Red.) Pyramide zu schützen und das Spiel in Europa zu entwickeln.“ Ähnlich angetan äußerte sich die europäische Klub-Vereinigung ECA unter ihrem Vorsitzenden Nasser al-Khelaifi, dem qatarischen Minister ohne Ressortzuteilung, CEO von Paris St. Germain und dem Sportsender BeIN.