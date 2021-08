Paralympics in Japan : Vorbilder in der Parallelwelt

„Dieses Mal müssen wir die Gesellschaft ändern“: Die Messlatte für die Paralympics liegt hoch. Doch die zugespitzte Corona-Lage in Tokio bringt Sportler und Spiele in eine schwierige Situation.

Es ist eine Covid-verdrehte Welt. Üblicherweise stehen die paralympischen Sportler im Schatten der olympischen Athleten. Doch wenn an diesem Dienstag in Japans Hauptstadt Tokio die Paralympischen Spiele beginnen, sind die rund 4400 Sportler den Olympiateilnehmern einen großen Schritt voraus. Die mussten fast alle vor leeren Zuschauerrängen um Medaillen kämpfen. Doch die paralympischen Sportler können auf die Anfeuerung von mehr als 100.000 Schülern hoffen. Das ist eine der Nebenwirkungen der Covid-Pandemie, die Japan und Tokio im Griff hält und die die Spiele mit einem Jahr Verspätung beginnen lässt.

Gerne hat keiner der Sportler die Verschiebung der Spiele um ein Jahr gesehen. Doch manche gewinnen ihr positive Seiten ab. „Der Bogen ist um 20 bis 30 Prozent noch mehr angespannt“, sagt der Radsportler Michael Teuber. „Es haben sich noch mehr Emotionen aufgebaut, noch mehr Ladung.“ Teuber strebt bei seinen sechsten Paralympischen Spielen die sechste Goldmedaille an. Der 53 Jahre alte Sportler wurde am Montag zu einem der beiden Fahnenträger des deutschen Teams ernannt.

Mit ihm wird Mareike Miller die Fahne ins Stadion tragen, die Kapitänin der Rollstuhlbasketballerinnen, mit denen sie 2012 in London Gold holte. „Das Publikum wird fehlen“, sagt die 31 Jahre alte Miller mit Bedauern. Wichtig sei aber, dass die Spiele stattfänden. „Die Bedeutung dieser Paralympischen Spiele ist allen klar“, sagt Miller. Teuber ergänzt: „Wir wollen alle mithelfen, dass es kein Superspreader-Event wird.“

„Wir können sichere Spiele haben“

Von den wichtigsten Paralympischen Spielen in der Geschichte spricht der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons. Er versucht am Montag alle Zweifel an den Paralympics mitten in der Pandemie wegzuwischen. „Wir können sichere Spiele haben. Sonst wären wir nicht hier“, sagt Parsons vor Journalisten. Die Anti-Covid-Maßnahmen würden, verglichen mit den Olympischen Spielen, unter anderem mit einem strengeren Test-Regime verschärft, kündigt die Präsidentin des Organisationskomitees, Seiko Hashimoto, an.

Reguläre Zuschauer haben die Veranstalter aus Sorge vor dem Coronavirus ausgeladen. Doch zwischen 100.000 und 200.000 Schüler könnten in den Stadien dabei sein, erklärt das Organisationskomitee. Covidbedingt sind das weit weniger als die ursprünglich geplanten 680.000 Schüler. Trotzdem erinnert die große Zahl an die ersten Olympischen Spiele in Tokio 1964. Damals registrierten ausländische Beobachter die vielen Schüler in den Stadien und spekulierten, dass die Japaner die Zuschauerreihen auffüllen wollten.

Die Veranstalter bemühen jetzt ein anderes Motiv. Die Schulkinder sollen sehen und lernen, was behinderte Menschen leisten können. „Tokio ist zum zweiten Mal Gastgeber der Paralympischen Spiele“, sagt Hashimoto. „Dieses Mal müssen wir die Gesellschaft ändern.“ Wenn das erreicht werde, seien die Spiele ein Erfolg. Die Messlatte legt sie hoch.

Die Bevorzugung der Schüler vor anderen Zuschauern ist eine positive Diskriminierung. Entscheidend für den Einlass ins Stadion ist nicht mehr, wie stark die Pandemie in Tokio wütet. Entscheidend ist allein das Motiv, mit dem die Veranstalter die Menschen im Stadion als Zuschauer akzeptieren. Das stößt in Japan auf Widerspruch.

Den prominentesten Kommentar gab der wichtigste Covid-Berater der Regierung ab, der Mediziner Shigeru Omi. Im Vergleich mit der Situation vor Beginn der Olympischen Spiele im Juli sei die Covid-Lage signifikant schlechter, sagte Omi vor wenigen Tagen im Parlament zur Frage der Schüler in den Stadien. „Wenn man darüber nachdenkt, was das für die Zulassung von Zuschauern bedeutet, ist der Schluss ziemlich offensichtlich.“