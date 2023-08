Die Deutschen gewinnen was in diesem Sommer im Spitzensport. Goldmedaillen in diesen Tagen bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Glasgow zum Beispiel, Titel bei den European Games vor ein paar Wochen etwa im Kanu-Rennsport, von den WM-Triumphen im vergangenen Jahr ganz zu schweigen. Die Bobpiloten und Pilotinnen bereiten sich gerade auf den nächsten Gold-Zug im Winter vor. Ein letztes Mal noch?

So klingen die stillen Gehilfen der Erfolge, in diesem Sommer so wortgewaltig und aufgebracht wie nie zuvor. „Wir erleben gerade eine dramatische Entwicklung“, sagt der eher gelassene, erfahrene Sportfunktionär Professor Martin Engelhardt, Vorsitzender des Trägervereins vom Institut für Angewandte Trainings-Wissenschaften (IAT) und des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES): „Wenn es bei der angekündigten Mittelkürzung für die Institute bleibt, dann wird das massive Auswirkungen auf den Erfolg der Deutschen im Spitzensport haben. Dann werden junge, fähige, motivierte Mitarbeiter entlassen werden müssen, zack, weg.“