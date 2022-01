Olympia-Gebiet von 1960 : Nur noch sexistisch und rassistisch

Der Name entstand vor mehr als 150 Jahren, als die ersten weißen Siedler auf dem Weg nach Westen in die Gegend kamen. Sie trafen da­mals in diesem Tal auf Angehörige der Washoe, an denen ihnen eines auffiel: Bei der Gruppe handelte es sich ausschließlich um Frauen und Kinder. Die Männer befanden sich gerade auf der Jagd.

Wenn Amerikas Gründergenerationen etwas mehr Fantasie für das Kartographieren vorgefundener Landstriche, Was­serläufe und Berggipfel besessen hätten, wäre den Neuankömmlingen vermutlich ein anderer Name eingefallen als eine Bezeichnung, die man damals für indigene Frauen verwendete und die längst als ethnische und sexuelle Beleidigung gilt.