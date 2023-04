Wenn ukrainische Sportler mit Russen an Wettkämpfen teilnehmen droht ihnen der Verlust des offiziellen Status. Überwachen sollen das die einzelnen Sportverbände in der Ukraine.

In der Ukraine hat das Sportministerium offiziellen Delegationen die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen mit Russen und Belarussen verboten. Die Ministeriumsverordnung wurde in der Nacht zum Freitag veröffentlicht. Bei Zuwiderhandlungen droht den nationalen Sportverbänden der Entzug des offiziellen Status. Beteiligungen von Russen und Belarussen an internationalen Wettbewerben sollen von den Verbänden selbst überwacht werden.

Ende März ging der Verordnung ein Kabinettsbeschluss voraus. Zuvor hatte Kiew bereits einen Boykott der Olympischen Sommerspiele in Paris im kommenden Jahr diskutiert, sollten russische oder belarussische Sportler zu diesen zugelassen werden.

Der ukrainische Sportminister Wadym Hutzajt hatte bereits am Mittwoch in einer Pressemitteilung ukrainische Athleten vor Konsequenzen gewarnt, sollten diese den Boykott ignorieren: „Wir befinden uns im Krieg. Wir müssen Einigkeit demonstrieren, um das zu überstehen. Unser gemeinsames Ziel bedeutet zu überleben.“ Unter solchen Bedingungen könne die Ukraine die Empfehlung des Internationalen Olympische Komitees (IOC) nicht verstehen, noch werde man diese unterstützen.

Das IOC hatte vor wenigen Wochen empfohlen, dass Sportler aus Russland und Belarus unter bestimmten Voraussetzungen als neutrale Athleten wieder zu internationalen Wettkämpfen zugelassen werden sollen. An der Entscheidung hatte es viel Kritik gegeben.

Russland war vor fast 14 Monaten in die Ukraine einmarschiert. Das mit Moskau verbündete Belarus gestattet russische Angriffe von seinem Staatsgebiet aus. „Wir sollten nicht vergessen, dass alle ukrainischen Athleten mittlerweile jemanden verloren haben, Freund oder Familienmitglieder“, sagte Hutzajt. Im Verlauf der Kriegshandlungen sind nach Angaben des ukrainischen Sportministeriums mittlerweile rund 300 Athleten und Trainer gestorben. Zudem sollen mehr als 340 Sporteinrichtungen zerstört worden sein.