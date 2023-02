Aktualisiert am

Sportliche Heimat: 2022 in Oberhof mit DOSB-Präsident Weikert Bild: dpa

Vor neun Monaten stimmte Frank Ullrich der Anregung zu, dass ein Gutachten seine mögliche Verstrickung als Athlet und Trainer ins DDR-Doping klären soll. Ausgerechnet zu Beginn der Biathlon-Weltmeisterschaft in seiner sportlichen Heimat Oberhof kommt heraus, dass seitdem nichts passiert ist: Weder er, der Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, noch die SED-Opferbeauftragte beim Bundestag, Evelyn Zupke, haben das, worüber sie im Mai 2022 einig wurden, in Auftrag gegeben. Wieder beginnt die Diskussion darüber, ob der SPD-Abgeordnete, Olympiasieger und einstige Auswahltrainer Ullrich tatsächlich im von systematischem Doping geprägten Sportsystem der DDR aufsteigen konnte, wie er es tat, ohne je mit den blauen Pillen Oral-Turinabol, dem Dopingmittel der Wahl, in Berührung gekommen zu sein.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Das geschieht nicht zum ersten Mal. Verschiedene Kommissionen des deutschen Sports beschäftigten sich mit der Vergangenheit des Mannes, der sich nach dem Fall der Mauer zunächst der Rettung des Biathlon-Standortes Oberhof verschrieb und bald Bundestrainer wurde. Ullrich ist Olympiasieger von Lake Placid 1980 im Biathlon, war neun Mal Weltmeister und wurde 1986, mit 28 Jahren, Trainer. Er betreute auch die DDR-Auswahl. Bei den Olympischen Spielen von Albertville 1992, den ersten seit 1964 mit einer gemeinsamen deutschen Mannschaft, siegte seine mit Athleten aus Ost und West besetzte Staffel: ein Symbol der frisch gewonnenen Einheit.