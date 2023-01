Hingerichtete Sportler in Iran : „Papa, sie haben mich verurteilt. Sag Mama nichts“

Die Islamische Republik Iran hat Mohammad Mehdi Karami getötet. Ihre Henker haben den Karateka am 7. Januar erhängt. Er wurde 22 Jahre alt. Acht Tage später veröffentlichte der Account 1500Tasvir auf Twitter ein Video, das die Vergangenheit zeigt. Das den lebenden Mehdi Karami zeigt. 63 Sekunden aus dem Leben eines jungen Mannes, der offensichtlich Freude am Sport hat.

Der Freude am Leben hat. Mehdi Karami ringt in dem Video in einem iranischen Wohnzimmer, auf einem Perserteppich, mit seinem Vater Maschallah Karami. Im Hintergrund räumt eine Frau Klamotten vom Fußboden weg. Vielleicht ist es Mehdi Karamis Mutter, jedenfalls ist sie so konservativ gekleidet, wie es jeder Sittenwächter des Regimes gerne sieht.