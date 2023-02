Herr Hutzajt, seit einem Jahr wütet Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Welche Bedeutung hat der Sport in dieser Zeit für Ihr Land?

Alexander Davydov Sportredakteur.

Sport ist für die Ukraine ein treibender Faktor. All unsere Athleten treten in den ukrainischen Farben an, sie stehen auf den Podesten mit unserer Flagge in den Händen. Die ganze Welt soll sehen, dass die Ukraine war, ist und auch weiterhin sein wird. Sie reisen zu den sportlichen Veranstaltungen und zeigen, dass sie Ukrainer sind. Auf allen Presseveranstaltungen teilen sie mit, was in unserem Land passiert, und wehren sich gegen diese ganze Propaganda, die behauptet, wir seien Faschisten. Wir verteidigen unsere Heimat, wir stehen für unsere Unabhängigkeit ein. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Athleten überall vertreten sind.