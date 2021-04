Berliner Zentrum der Macht : Sport ins Kanzleramt!

Nach der Wahl im September, wenn die Ressorts neu zu geschnitten und vergeben werden, soll der Sport näher ans Zentrum der Macht rücken. „Der Sport ist oft Verhandlungsmasse bei den Koalitionsverhandlungen; mal geht er an Inneres, mal an Kultur, mal an Schule und Bildung, an Familie und Jugend“, sagt Thomas Härtel.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

„All dies kann man vernünftig begründen. Aber der Sport wird dabei zu wenig ressortübergreifend beachtet.“ Härtel spricht als Präsident des Landessportbundes Berlin für seine Stadt. Doch am selben Tag, an dem Berlin sein Abgeordnetenhaus wählt und damit den Regierenden Bürgermeister oder die erste Regierende Bürgermeisterin, wählt Deutschland seinen zwanzigsten Bundestag und damit den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel.