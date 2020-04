Sport trotz Corona : „Jetzt kommt Bewegung rein“

Aktualisiert am

Österreich will „so viel Sport wie möglich“ zulassen – und fordert Einzelfallregelungen von der Rennradtour über den Tennisplatz bis zum Detailabstand je nach Lauftempo.

Im Geschäftsleben hat Österreich seit dieser Woche die ersten Lockerungen der Corona-Einschränkungen ermöglicht, jetzt kommt auch beim Sport „Bewegung rein“, wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch sinnig formulierte. Vom 1. Mai an sollen bestimmte Sportarten, bei denen es nicht zu einem persönlichen Kontakt kommen muss, im Freien wieder gemeinsam ausgeübt werden können, und dafür dürfen dann auch wieder die entsprechenden Anlagen betreten werden. Das dürfte für Sportarten wie Tennis oder Golf gelten, aber auch Wassersportarten, solange nicht mehrere Personen in einem Boot sitzen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Profisportler sollen unter Einschränkungen schon von nächster Woche an trainieren dürfen. Der für Sport zuständige Vizekanzler stellte auch die Möglichkeit für Wettkämpfe in Aussicht, natürlich unter Ausschluss von anwesenden Zuschauern. Das betrifft allerdings allenfalls die oberste Fußballliga, nur da könnten Fernseherträge den notwendigen Aufwand einspielen.