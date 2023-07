„Alles, was du gegeben hast ist deins, alles, was du versteckt und im Boden vergraben hast, ist längst verrottet.“ So stellt sich Jelena Issinbajewa in ihrem Profil auf Instagram vor. Weil das etwas kryptisch klingt, soll an dieser Stelle, bevor wir in Jelena Issinbajewas Gegenwart zurückkehren, ihr Lebenslauf voran gestellt sein: Jelena Issinbajewa, 1982 in Wolgograd geboren, war die beste Stabhochspringerin der Welt. 17 Weltrekorde sind ihr gelungen. Der jüngste, von 2009 in Zürich, als sie 5,06 Meter überquerte, steht bis heute. Als Star der russischen Leichtathletik wirkte sie attraktiv für die Macht im Lande.

Zur Präsidentschaftswahl 2012 trat sie als „Treuhänderin“ im Wahlkampf des Kandidaten auf, von dem sie sagte, er rede nicht nur, sondern handele auch; sein Verdienst sei, dass Russland sich „von seinen Knien erhoben“ habe. Der Kandidat kehrte im März 2012 ins Präsidentenamt zurück: Wladimir Putin. 2014 war sie Bürgermeisterin des Olympischen Dorfs während der Winterspiele in Sotschi. Im März 2015 wurde sie als Trainerin im russischen Verteidigungsministerium angestellt. Ihr Dienstgrad: Frau Major.