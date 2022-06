Folgen des Angriffskriegs : Wie den Russen die Sportausrüstung ausgeht

Aktualisiert am

Russische Athleten und Mannschaften leiden zunehmend unter fehlendem Material für ihren Sport. Einige leiden sehr darunter. Ein Blick zurück in die Sowjetunion soll helfen, das Problem zu lösen.

Die Sanktionen der USA trafen den iranischen Sport 2018 an einer empfindlichen Stelle. Kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland stoppte Nike seine Schuhlieferungen an die islamische Republik. Deren Nationalmannschaft drohte beim wichtigsten Turnier buchstäblich barfuß dazustehen. Eine Demütigung, die man bis heute nicht vergessen hat.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Für Russland sieht die Situation derzeit noch dramatischer aus. Denn russische Athleten und Mannschaften sind auf der internationalen Sportbühne derzeit ein seltener Anblick. Der Leistungssport im flächenmäßig größten Land der Welt ist vom Rest der selbigen weitgehend isoliert worden – als Antwort auf Putins fortwährenden Angriffskrieg in der Ukraine. In Russland selbst aber kontern Politiker und Sportfunktionäre dem Ausschluss nicht selten mit dem stoischen Credo: „Dann nehmen wir halt nur noch an unseren eigenen Wettbewerben teil.“