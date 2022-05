Aktualisiert am

Was nun, Russland?

Fußball-Sanktionen durch Krieg : Was nun, Russland?

Sein Spielball: Putin hat den russischen Fußball in die Enge getrieben Bild: picture alliance / dpa

Wie soll es mit dem russischen Fußball künftig weitergehen? Der Angriffskrieg gegen die Ukraine treibt den beliebtesten Sport des Landes in eine immer schwierigere Lage. Die Isolation nimmt zu, nachdem die Europäische Fußball-Union UEFA am 2. Mai ihre Sanktionen verschärft hat. Russland darf demnach nicht mehr an der Na­tions League und der Frauen-EM im Sommer teilnehmen. Hinzu kommt der Ausschluss der Männer und Frauen von den europäischen Klub-Wettbewerben für die Spielzeit 2022/2023. Außerdem darf sich das Land auch nicht mehr für die Europameisterschaften 2028 oder 2032 bewerben. Das ist hart für Russland.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Der ganze Prozess habe, wie es aus der UEFA heißt, innerhalb des Verbandes in klarem Einvernehmen stattgefunden. Vor diesen Schritten sei zunächst eine juristische Klärung notwendig gewesen. Die grundsätzliche Richtung seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sei allerdings immer eindeutig gewesen. In Anbetracht der fortwährenden Kriegshandlungen durch den Kreml habe es keine Alternative gegeben. Die Reaktionen aus Russland auf die Sanktionen ließen nicht lange auf sich warten.