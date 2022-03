Aktualisiert am

Powered by Gazprom

Russlands Einfluss im Weltsport : Powered by Gazprom

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) fordert von den Sportverbänden, russische und belarussische Sportler und Funktionäre an internationalen Wettbewerben nicht teilnehmen zu lassen. Wie schnell und wie weitgehend diese der Aufforderung nachkommen, könnte auch vom Einfluss russischer Funktionäre abhängen. Neben Alischer Usmanow besetzen weitere Gefolgsleute Putins zahlreiche Machtpositionen des internationalen Sports.

Umar Kremlew ist Vorsitzender des Internationalen Boxverbands (IBA). Er wurde 2020 gewählt, nachdem er den Mitgliedsverbänden niedrige Millionenbeträge als unterstützende Maßnahme in Aussicht gestellt hatte (womit er gegen die Wahlregeln verstieß). Ebenfalls seit 2020 ist Igor Levitin Präsident des Europäischen Tischtennis-Verbands ETTU. In der Baubranche wurde Levitin zum Multimillionär, seit 2013 ist er als Berater Putins auch offiziell Teil dessen inneren Zirkels. Seit 2018 ist Wladimir Lisin Präsident der Internationalen Schießsport-Föderation (ISSF) mit Sitz in München. Zuvor war er bereits Präsident des Europäischen Schützenverbands (ESC), ehe vergangenes Jahr Alexander Ratner übernahm, ein Russe mit deutschem Pass.