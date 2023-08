Der stellvertretende russische Sportminister Alexej Morosow hat den Wechsel der sportlichen Nationalität mehrerer russischer Athleten beklagt. „Der Wechsel der sportlichen Staatsbürgerschaft von Athleten ist für uns ein Verlust. Wir wollen Athleten entwickeln, die für unser Land Leistung bringen“, sagte Morosow gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. „Wir stehen mit jedem Verband in Kontakt, jeder einzelne Wechsel hinterlässt seine Spuren.“ Die Entwicklung sei jedoch „keine Lawinensituation“, versicherte er.

Laut einer Veröffentlichung des russischen Sportministeriums am Freitag haben seit Anfang 2022 insgesamt 67 Athleten ihre russische Sportstaatsbürgerschaft gewechselt. Darunter seien 47 Sportler aus olympischen Sommerdisziplinen und acht aus olympischen Wintersportarten.

Strafzahlungen geplant

Unter ihnen sind auch prominente Beispiele wie die mehrmalige Europameisterin im Schwimmen, Anastasia Kirpitschnikowa, die nun für Frankreich antritt, sowie die Olympia-Silber-Gewinnerin von Tokio im Rudern, Hanna Prakatsen, die nun Usbekistan repräsentiert. „Wir wollen, dass die Athleten an Wettkämpfen teilnehmen und als Teil der russischen Nationalmannschaft auftreten“, sagte Morosow. „Aber wir machen uns hier niemanden zum Feind, es ist eine persönliche Entscheidung jedes Athleten.“

Im Juli Monat hatte Dmitrij Swischtschow, der Vorsitzende des Staatsduma-Ausschusses für Körperkultur und Sport, einen Gesetzentwurf vorbereitet, der russische Sportler, insbesondere Mitglieder von Nationalmannschaften, zur Entschädigung im Falle eines Wechsels verpflichten soll. Demnach sollen die während der „sportlichen Ausbildung entstandenen Kosten“ durch die Athleten beglichen werden.

„Ich denke, dass diejenigen, die solche Gesetze ernsthaft in Erwägung ziehen, entweder keine Kinder haben, die in Russland im Profisport aktiv sind, oder sie verdienen viel und haben keine Ahnung, wie viel jeder Elternteil selbst in den Sport ihres Kindes investieren muss, bevor es in die Nationalmannschaft aufgenommen wird und der Staat anfängt, Geld für sie auszugeben“, kritisierte der russische Eistänzer Gleb Smolkin die geplante Bestrafung in einem Interview gegenüber dem Nachrichtenportal „Sportexpress“.

„Wir sind ihnen gar nichts mehr schuldig“, ergänzte Smolkins Partnerin Diana Davis, die gemeinsam mit diesem seit Anfang des Jahres für Georgien antritt. Sie hätten jetzt schon alles restlos abbezahlt, was bisher in Rechnung gestellt worden sei.