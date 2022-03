Russische Sportler und Politik : Die Trümpfe des Systems Putin

Auf den ersten Blick sieht der Betrachter auf dem Foto, das auf dem offiziellen Telegram-Kanal von Dina und Arina Awerina hochgeladen wurde, die beiden russischen Star-Gymnastinnen glücklich in die Kamera blicken. An der Seite der Zwillinge nicht minder strahlend stehen die Eiskunstläufer Nikita Kazalapow und Wiktorija Sinizina.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge



Beim genaueren Hinsehen ist zu erkennen, dass Dina Awerina, Kazalopow und Sinizina auch noch stolz ihre olympischen Medaillen um den Hals tragen. Aber erst, wenn man das Foto noch etwas länger auf sich wirken lässt, fällt eine Unstimmigkeit auf: verschwommene Flecken auf den Jacken der Geschwister und von Kazalapow.

Als hätte jemand auf klobige Art und Weise versucht, etwas wegzuretuschieren. Um zu erfahren, was dieser Art der Selbstzensur zum Opfer gefallen ist, lohnt sich ein Blick darauf, im welchem Kontext das Bild entstanden ist – nämlich während der Feierlichkeiten zur „Rückkehr der Krim nach Russland“.

Am vergangenen Freitag wurde im Moskauer Olympiastadion Luschniki unter dem Motto „Für Frieden, für Russland, für den Präsidenten“ und im Beisein von mehr als 100.000 Zuschauern der achte Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel gefeiert.

Präsident Wladimir Putin, lässig gekleidet in Rollkragenpullover und Mantel, schwor das Publikum mit einer patriotischen Rede auf den Kampf gegen angeblichen Nationalsozialismus und für Russland ein. Unter den geladenen Gästen befanden sich neben mehreren namhaften russischen Politikern, Musikern und Schauspielern auch einige der erfolgreichsten Athleten des Landes. Darunter Kazalapow und die Awerina-Zwillinge.

Auf gemeinsamen Bildern der Veranstaltung trugen die Sportler Jacken, auf denen das berüchtigte „Z“-Symbol abgebildet war. Dieses soll laut einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums für den Ausruf „Za pobyedu“ stehen, was übersetzt „Für den Sieg“ bedeutet in Anlehnung an den Krieg gegen die Ukraine, der in Russland gemeinhin als „spezielle militärische Operation“ bezeichnet wird. Im Falle Kazalapows und der Awerina-Zwillinge war das „Z“-Zeichen zwar wenig später auf dem Foto „verschwunden“, doch die Zustimmung für den Tenor der Veranstaltung vom 18. März ist kaum zu übersehen.

So verglich Kazalapow auf seinem Telegram-Kanal die Teilnahme an der Feier in Moskau begeistert mit der an den Olympischen Spielen. In einem Video, bei dem sich der Olympiasieger von Peking selbst filmte, war das „Z“-Zeichen wieder deutlich zu erkennen.

In dem kurzen Clip kommt auch eine Aufzeichnung von Kazalapows Rede vor, in der er im Luschniki-Stadion über den Sport als Symbol für den internationalen Frieden spricht. „Es ist mir wichtig, wieder an internationalen Wettbewerben teilzunehmen, unter der Flagge meiner Heimat“, sagt er darin. „Sport kennt keine Grenzen. Sport steht für Frieden. Sport, das ist die Freundschaft zwischen den Sportlern aller Nationen.“

Der Skilangläufer Alexander Bolschunow wurde bei der selben Veranstaltung in Moskau abgelichtet, verzichtete jedoch, wie den russischen Medien auffiel, auf das Tragen des kontroversen Zeichens und das, obwohl Bolschunow Mitglied der russischen Nationalgarde ist. Der mehrfache Olympiasieger hatte allerdings vor wenigen Wochen schon selbst die Folgen einer ganz eigenen Foto-Kontroverse zu spüren bekommen.

Der Wintersportler hatte Bilder veröffentlicht, auf denen er in einem sowjetischen Skianzug zu sehen war. Diese sollen für ein örtliches Museum entstanden sein. Wie das russische Online-Sportportal „Championat“ berichtete, löste der französische Skihersteller Rossignol daraufhin die Zusammenarbeit mit Bolschunow auf, da man die Zurschaustellung dieses historischen Abschnittes im aktuellen Kontext des Krieges in der Ukraine für unangebracht befand.

Für Bolschunow mag dies auf den ersten Blick ein harter Schlag sein, da es nach Aussagen seines Trainers derzeit keine russische Alternative für das Equipment gebe. Doch bei einem genaueren Blick erkennt man, dass der viel größere Schaden darin besteht, das Bolschunow gemeinsam mit zahlreichen weiteren Athleten ohnehin nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen kann. Die Bilder aus dem Luschniki-Stadion aber sind Beleg für die untrennbare und uneingeschränkte Verbindung des russischen Sports mit der Politik des Landes – koste es was es wolle.