Als Wladimir Putin am Dienstag russische Goldmedaillengewinner der jüngsten Olympischen Spiele in Peking auszeichnete, durften oder mussten einige von ihnen ihrerseits ihrem Präsidenten danken. Putin schmückt sich seit Langem mit Sportlern. Ihre Erfolge sind für ihn wichtig – und als Ausweis russischer Weltgeltung stets auch politisch, weshalb Erfolge, die nicht zustande kommen, oder Strafmaßnahmen wegen Regelverstößen immer auf Machenschaften eines missgünstigen, ja feindlichen Auslands beruhen.

Am besten in Worte fasste dies am Dienstag die Skilangläuferin Veronika Stepanowa, deren Worte das russische Staatsfernsehen besonders umfassend aufgriff. „Ich bin so alt wie das Jahrhundert“, sagte sie im prächtigen Katharinensaal des Kremls: „Ich wurde im Januar 2001 geboren. Vor meinen Augen wurde Russland wieder stark, stolz, erfolgreich“, fuhr die Athletin fort. Sie musste nicht erwähnen, dass Putins Herrschaft mehr als ein Jahr vor ihrer Geburt begann und sie folglich Putin persönlich zu Dank verpflichtet ist, auch wenn sie aufgrund ihrer Jugend die „bösen Neunzigerjahre“, an die der Kreml beständig erinnert, nicht selbst erleben konnte oder musste.