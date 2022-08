Abtrünnige Athleten : Russland streitet über seine Vaterlandsverräter

Russische Athleten als Staatsfeinde? Wenn es nach dem Duma-Abgeordneten Roman Terjuschkow geht, sollten bestimmte Sportler künftig als Hochverräter eingestuft werden. Das forderte Terjuschkow, seines Zeichens Mitglied von Putins Partei „Einiges Russland“, im Juli auf seinem Telegramkanal. Das angebliche Vergehen: der Wechsel der sportlichen Staatsbürgerschaft.

Dass Athleten ihre Heimat verlassen, um für ein anderes Land anzutreten, ist in Russland kein neues Thema. Seit dem Beginn der Invasion in die Ukraine wird dieser Schritt jedoch für zahlreiche Spitzensportler zunehmend attraktiver – als Ausweg aus der beruflichen Isolation. Denn bis auf die heimischen Turniere oder hastig neu entwickelten Wettbewerbe mit sogenannten „befreundeten Staaten“, wie beispielsweise Belarus oder Syrien, sind russische Athleten dazu gezwungen, die weltweit wichtigsten Veranstaltungen aus der Ferne zu verfolgen.

Doch auch im eigenen Land wächst der Druck auf die Sportler. So sind beispielsweise russischen Medienberichten zufolge Sportausrüstungen in den vergangenen Monaten bis zu 100 Prozent teurer geworden. Viele haben Probleme, sich das notwendige Equipment zu finanzieren – sofern es wegen der Sanktionen überhaupt vorrätig ist. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, dass in der russischen Eishockeyliga KHL ein Mangel an Sportausrüstung herrsche.

„Die Vereine arbeiten an einer Lösung, jemand hat Probleme mit Handschuhen, jemand mit Schlägern, jemand mit Helmen“, erklärte KHL-Präsident Alexej Morosow. Ebenso Mangelware ist die Auswahl namhafter internationaler Sponsoren, welche bereit wären, russische Sportler zu unterstützen. Der Sportartikelhersteller Rossignol beendete beispielsweise die langjährige Zusammenarbeit mit Skilangläufer Alexander Bolschunow. Für den mehrfachen Olympiasieger und Weltmeister ist das gleichermaßen ein materieller wie auch finanzieller Verlust.

Zu wenig Unterstützung aus der Heimat

Vom eigenen Staat hingegen komme aber zu wenig Hilfe. Marathonläufer Dmitri Safronow kritisierte im russischen Fernsehen, dass der Wille, an nationalen Wettbewerben teilzunehmen, zwar vorhanden sei, es aber zunehmend schwieriger werde, davon zu leben. „Wir gingen raus, machten unsere Arbeit, aber bezahlt wurden wir dafür nicht. So sieht die Lage bei uns in der Leichtathletik derzeit aus.“ Und so zieht es manchen russischen Spitzensportler ins Ausland.

Laut einem Bericht des russischen Fernsehsenders M24 sollen mittlerweile Dutzende Athleten aus dem Wintersport dem Lockruf in die Ferne gefolgt sein. Dazu gehört beispielsweise der Eishockeyspieler Jewgeni Skatschkow, welcher für das rumänische Nationalteam antritt. Er wolle noch einmal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, sagte er. Oder die Biathletin Lidia Zhurauskaite, die bei den Olympischen Spielen in Italien 2026 für Litauen antreten will. Ihre Ausbürgerung hat Putin Medienberichten zufolge persönlich unterschrieben. Zwar zählen weder Skatschkow noch Zhurauskaite in ihren jeweiligen Disziplinen zu den Besten Russlands, aber auch sie sind Leistungssportler – und von der gleichen Situation in ihrer Heimat betroffen wie viele der prominenteren Athleten.

Die russische Trainer-Ikone im Eiskunstlaufen Tatjana Tarassowa verteidigte indes die Entscheidung, die Heimat zu verlassen: „Wir Trainer wissen wie niemand sonst, dass die Karriere eines Sportlers kurzlebig ist. Ich kann diejenigen verstehen, die die Staatsbürgerschaft ändern wollen“, sagte sie gegenüber russischen Medien. „Wenn es keine andere Wahl gibt und dein Sportleben zwei bis drei Jahre und manchmal ein Jahr lang dauert, dann wird sicherlich jemand darüber nachdenken. Es ist kein Verrat an der Heimat. Es ist nur eine Wahl aus Hoffnungslosigkeit.“

Kritik und Drohungen

Weniger Verständnis hingegen äußerte die Duma-Abgeordnete und Olympiasiegerin von Turin im Eisschnelllaufen, Swetlana Schurowa, in Bezug auf den Fall des Schachspielers Jewgeni Romanow. Dieser wechselte kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zur norwegischen Nationalmannschaft. „Allen Russen gegenüber herrscht derzeit im Ausland eine feindselige Einstellung“, kommentierte Schurowa in einem Interview Romanows Entscheidung. „Und plötzlich lösen sich bei ihm alle Probleme? Der Wechsel der Staatsbürgerschaft ist ein Verrat, ein doppelter oder dreifacher. Ihn wird dort sowieso niemand mögen. Denkt er wirklich, dass sich das ändert, nur weil er jetzt für Norwegen spielt?“