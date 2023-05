Russische Militärembleme : Zuschauer bei Judo-WM rausgeworfen

Wegen des Tragens russischer Militärembleme ist eine Zuschauergruppe bei der Judo-WM in Doha/Qatar aus der Halle geworfen worden. Das gab der Judo-Weltverband IJF am Mittwoch bekannt. Die Betroffenen hätten zuvor die Aufforderung nicht befolgt, ihre Abzeichen zu entfernen, teilte die IJF der Nachrichtenagentur AFP mit.

Drei Zuschauer trugen das Sankt-Georgs-Band. Dieses drückt in Russland unter anderem Verbundenheit und Nähe zu den Streitkräften aus. Von vielen Ukrainern wird das Band auch als Symbol der russischen Aggression angesehen. Das gestreifte Bändchen ist in einigen europäischen Ländern verboten.

Der ukrainische Politiker und Olympiasieger im Ringen, Schan Belenjuk, hatte ein Foto von Zuschauern mit dem Band auf Telegram veröffentlicht mit den Worten: „,Sport hat nichts mit Politik zu tun', sagt diese russischstämmige Familie, die ein St.-Georgs-Band auf der Brust trägt und bei den Judo-Weltmeisterschaften in Qatar ,neutrale' Sportler anfeuert.“

Olympiasiegerin im Eisschnelllaufen und Duma-Abgeordnete, Swetlana Schurowa, kritisierte die Publikation des Fotos gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS, da das Band den Veranstaltern sonst nicht aufgefallen wäre: „Die Entscheidung der Organisatoren der Judo-Weltmeisterschaften, Fans mit St.-Georgs-Bändern an der Kleidung von den Tribünen zu verbannen, ist eine Folge der provokativen Aktionen der ukrainischen Seite.“ Diese diene nur dem Zweck, Russland noch weiter zu isolieren.

Der Weltverband hatte russische und belarussische Judoka nach einer Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) trotz des anhaltenden russischen Angriffskrieges in der Ukraine als neutrale Athleten bei den Weltmeisterschaften wieder zugelassen. Sie mussten dafür eine Hintergrundprüfung überstehen. Zum Check gehörte unter anderem die Sichtung von Social-Media-Interaktionen hinsichtlich pro-russischer Kriegspropaganda. Unter den zugelassenen russischen Judoka sind mehrere Athleten mit Verbindungen zu den russischen Streitkräften - darunter auch Teilnehmer an Militärmeisterschaften. Die russischen Kampfsportler müssen allerdings ohne Landesflagge und -hymne bei der WM antreten.

Am Sonntag wurden acht Mitglieder der russischen Delegation ausgeschlossen, darunter allerdings keine Sportlerin und kein Sportler. IJF-Generaldirektor Vlad Marinescu erklärte, es handele sich um „Unterstützungspersonal, Trainer, Delegationsleiter“. Dass die ukrainische Mannschaft wegen der Zulassung der russischen Aktiven die WM boykottiert, „bedauert“ Marinescu. Er begründete er die Öffnung für Aktive aus Russland und Belarus mit der IOC-Vorgabe aus dem März. Der Beschluss zur Zulassung sei einstimmig getroffen worden.

Für die deutschen Kämpfer enden die Kämpfe in der Klasse bis 81 Kilogramm abermals mit Enttäuschungen: Timo Cavelius scheiterte in der dritten Runde am japanischen Olympiasieger Takanori Nagase, für Dominic Ressel war bereits nach dem ersten Kampf gegen Victor Sterpu (Mazedonien) Schluss. Cavelius gewann zunächst gegen den Tschechen Adam Kopecky und sorgte somit immerhin am vierten Kampftag für den ersten Sieg eines deutschen WM-Starters im Männerfeld. Auch den Brasilianer Guilherme Schmidt bezwang der 26-Jährige, ehe das Aus gegen Nagase kam. „Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden“, sagte Sportdirektor Hartmut Paulat am Vortag. Maximilian Standke (bis 60kg), Martin Setz und Lennart Slamberger (bis 66) sowie Alexander Gabler (bis 73) verloren jeweils ihren Auftaktkampf.