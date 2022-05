Russische Athleten : Putins Sporthelden bei der Parade

Mehrere russische Spitzensportler nehmen am „Tag des Sieges“ an der Parade in Moskau teil. Darunter Turn-Olympiasieger Nikita Nagornyj und Ringer Roman Wlassow, der „Stolz, Freude und Glück“ empfindet.

An der Parade zum „Tag des Sieges“ am 9. Mai in Moskau haben auch mehrere russische Spitzensportler teilgenommen. Das berichten russische Medien. So war laut dem Onlinesportportal „Championat“ der Turner Nikita Nagornyj beim Militäraufgebot auf dem Roten Platz dabei. Der 25 Jahre alte Olympiasieger von Tokio marschierte im roten Barrett mit rotem Stern als Teil der Kinder- und Jugend-Militär-Erziehungsorganisation „Junarmija“ mit. „Ich möchte jetzt meine Großmutter und meinen Großvater anrufen“, erzählte Nagornyj der russischen Nachrichtenagentur Tass nach der Parade. „Als ich ihnen sagte, dass ich an der Siegesparade teilnehmen und die ‚Junarmija’ anführen werde, brachen sie in Tränen aus.“

Der erfolgreiche Turner ist seit 2020 Mitglied der Organisation, die auf Initiative des russischen Verteidigungsministers entstanden ist und von Präsident Wladimir Putin unterstützt wird. Auch die beiden Olympiasieger im Ringen, Roman Wlassow und Mussa Jewlojew, waren bei den Feierlichkeiten in Moskau. „Heute ist der große Tag, das Fest des Sieges“, sagte Wlassow russischen Medien. „Es ist uns eine Ehre, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und alles aus erster Hand zu sehen. Ich empfinde Stolz, Freude und Glück, dass wir das heute hier gesehen haben.“

Anlass für die Parade am Sonntag auf dem Roten Platz war der 77. Jahrestag des Siegs der Sowjetunion über Nazideutschland am 9. Mai 1945. Während der Feierlichkeiten rechtfertigte Putin abermals den Krieg in der Ukraine. Der russische Präsident erklärte, dass russische Truppen in der Ukraine gegen „Neonazis“ und für die Sicherheit Russlands kämpften.