Das Bild ist keine Fiktion mehr: Eine russische Fechterin geht auf eine ukrainische los bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Mit ihrer Waffe. Seit dem vergangenen Freitag ist diese Vorstellung sehr konkret. Im April, auf dem Weg zu Olympia, wird es schon so weit sein. Dann beginnen die Qualifikationswettbewerbe mit einer be­schwingten russischen Olympiasiegerin, Sofja Welikaja, die „Stärke zeigen will wie nie zuvor“.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport.

Sie berief sich auf den Sieg des „gesunden Menschenverstands“, nachdem der Internationale Fechtverband (FIE) am vergangenen Freitag mit großer Mehrheit die Wiederzulassung von russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten, von Teams und Funktionären je­weils unter neutralem Status zu seinen Wettkämpfen beschlossen hatte.