Rückzug der ukrainischen Fechter : Abschied ins Ungewisse

Am Montagabend könnte eine große internationale Sportlerinnen-Karriere zu Ende gegangen sein. Olga Charlan, geboren in Mykolajiw, wurde Olympiasiegerin mit den ukrainischen Säbelfechterinnen in Peking 2008, sie hat in Rio mit der Mannschaft die Silbermedaille gewonnen und im Einzel zwei Bronzemedaillen, 2012 und 2016. Olga Charlan war fünf Mal Weltmeisterin in ihrem Sport, sie ist 32 Jahre alt.

Christoph Becker Sportredakteur.

Alexander Davydov Sportredakteur.

Am Montagabend nahm sie wie viele andere ukrainische Fechterinnen und Fechter an einer Dringlichkeitssitzung ihres Verbandes teil. Das Ergebnis: Bis auf Weiteres werden ukrainische Fechterinnen und Fechter nicht mehr zu Wettkämpfen des Internationalen Fechtverbandes FIE antreten, bei denen russische und belarussische Athleten an den Start gehen.