Vorwürfe gegen DOSB-Präsident : „Mich hat diese Klage nicht verwundert“

Nach der Kritik an Alfons Hörmann und seinem Führungsstil wird der Rücktritt des DOSB-Präsidenten gefordert. Präsidium und Vorstand stärken Hörmann in öffentlichen Erklärungen indes den Rücken.

Die Landessportbünde von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin nehmen die Kritik an Alfons Hörmann und seinem Führungsstil zum Anlass, Änderungen an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu fordern, während Präsidium und Vorstand ihrem Präsidenten in öffentlichen Erklärungen den Rücken stärken.

„Herr Hörmann sollte umgehend zurücktreten und den Weg für eine Neuwahl frei machen“, fordert Stefan Klett, der Präsident des LSB Nordrhein-Westfalen, in der Sportschau des WDR: „Der gemeinnützige deutsche Sport braucht Vertrauen, Transparenz und Menschlichkeit in der Pandemiezeit und einen Präsidenten, der seinen Mitgliedsorganisationen und der Basis aktiv zuhört, statt sie zu ignorieren.“

Sein hessischer Kollege Rolf Müller sagte der F.A.Z.: „Bei aller Zurückhaltung angesichts des anonymen Briefes muss man die Frage stellen, ob die Persönlichkeitsstruktur der Führung geeignet ist, Menschen respektvoll zu führen. Mich hat diese Klage nicht verwundert, das muss ich ganz deutlich sagen. Man darf nicht voreilig, also reflexhaft reagieren, aber es scheint eine Veränderung nötig. Vielleicht hilft eine Mediation.“

Thomas Härtel, LSB-Präsident aus Berlin, riet, den anonymen Brief als Aufforderung dazu zu verstehen, dass Verbände im Sinne ihrer Leitbilder arbeiten. „Die Aufgabenteilung zwischen Haupt- und Ehrenamt hat sich offenbar nicht eingespielt“, mahnte er. „Diese Rollen müssen gelebt werden.“

Am Donnerstag war eine anonyme Mail mit dem Betreff veröffentlicht worden: „Warum wir eine/n neue/n Präsident*in brauchen: Offener Brief aus der Mitarbeiterschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes“. Darin wurde eine „Kultur der Angst“ am Verbandssitz in Frankfurt beklagt, der Mangel an Respekt und Fairplay in den Führungsgremien, „vor allem bei unserem Präsidenten Alfons Hörmann“, sowie „eine schier endlose Reihe von zweifelhaften Verhaltensweisen, geprägt von einem uns gegenüber herablassenden Auftreten“.

Verwundert gaben sich über die Vorwürfe die ehrenamtlichen Präsidiumsmitglieder Uschi Schmitz, Andreas Silbersack, Kaweh Niroomand, Gudrun Doll-Tepper, Petra Tzschoppe, Jonathan Koch und Britta Heidemann in einer am Freitag auf der Website des DOSB veröffentlichten Erklärung. Sie sprechen Hörmann „das uneingeschränkte Vertrauen und unsere vollumfängliche Unterstützung“ aus. Den Stil der Kommunikation und den eingeschlagenen Weg über die Medien lehnten sie ab. „Ungeachtet dessen werden wir die angeführten Kritikpunkte umfassend prüfen“, versprechen sie.

Brief zeigt „Druck im Kessel“

Der hauptamtliche Vorstand von Veronika Rücker, Thomas Arnold, Christina Gassner und Dirk Schimmelpfennig weist die Kritik „an unserem Präsidenten Alfons Hörmann“ „in aller Klarheit“ zurück; er könne keinerlei Verhaltensweisen erkennen, die – es folgt ein Zitat aus dem offenen Brief – „jegliche Form des Respekts und Anstands vermissen lassen“. Vielmehr werde in der Zusammenarbeit des Präsidenten mit dem Vorstand jederzeit ein vertrauensvoller und gegenseitig wertschätzender Umgang gelebt. Auch der Vorstand verspricht, die Vorwürfe zu prüfen und sich „intensiv mit den Mitarbeiter*innen zu einem gemeinsamen Verständnis von einem werteorientierten, von Respekt und Fairplay geprägten Handeln auszutauschen“. Für dieses Wochenende ist eine Präsidiumssitzung terminiert.

Die Ethik-Kommission des DOSB, deren Vorsitzender der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist, muss laut Satzung beim Verdacht auf Verstoß gegen die Grundsätze guter Verbandsführung tätig werden. Auf seiner Website bildet der DOSB seinen Compliance-Beauftragten, Finanz-Vorstand Arnold, in dem Gremium ab.

Müller sagte, bei allem Vorbehalt gegen die Anonymität der Vorwürfe mache ihm, sollten diese im Ansatz zutreffen, der Umgang mit Mitarbeitern großen Kummer. „Ich gehe davon aus, dass so ein Brief, hinter dem angeblich eine größere Zahl von Mitarbeitern stehen soll, einen großen Druck im Kessel signalisiert. Wenn das die Führungskultur sein sollte, dann geht das gar nicht.“

Klett warf Hörmann eine Reihe von Fehlern vor: „Nach der desaströsen wiederholten Olympiapleite, dem zerschnittenen Tischtuch mit dem IOC, dem Dilettantismus im Umgang mit der Einwirkung auf das Impfschutzgesetz bringt dieser Vorgang das Fass zum Überlaufen.“ Damit sind die Zurückhaltung Hörmanns bei der Unterstützung der Olympia-Ambitionen von Rhein-Ruhr gemeint, seine Kritik am Internationalen Olympischen Komitee, die zur Folge hatte, dass das für künftige Bewerbungen zuständige IOC-Mitglied Kristin Kloster Aasen aus Norwegen Hörmann aufforderte, Fehlinformationen und unrichtige Aussagen nicht weiterzuverbreiten. Jüngst war Hörmann und dem DOSB mangelnder politischer Einfluss im Hinblick auf die sogenannte Bundes-Notbremse vorgeworfen worden; sie enthält für den Sport enttäuschende Regelungen.

„Nicht nur um Olympia kümmern“

Klett und Müller werfen Hörmann mangelnden Respekt vor der Breitensportbasis in den Vereinen vor. Dies schade den wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben des DOSB, sagte Klett. Müller kritisierte, dass der DOSB die Stelle des für den Breitensport zuständigen Vorstandsmitglieds Karin Fehres nach deren Ausscheiden nicht besetzt hat: „Dies zeige wieder mal, dass der DOSB sich unter dieser Führung nur um das O für olympisch kümmert. Er soll das nicht lassen, aber 99 Prozent seiner Mitglieder kommen nie zu Olympia. Um die sollte er sich angemessen kümmern.“