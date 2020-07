Washington Redskins : Das Ende der rassistischen Vereinsnamen naht

Wer sich einen Überblick über das Panorama des amerikanischen Mannschaftssports verschaffen will, entwickelt rasch das Gefühl, in einem Zoo gelandet zu sein. Teams tragen Namen von Raubtieren – seien es Bären, Löwen, Tiger, Panther oder Jaguare. Oder sie wurden nach Vögeln benannt wie Habichte, Falken oder Adler. Vertreten sind außerdem Arten aus dem Lebensraum Ozean – zum Beispiel Delphine und Pinguine. Und sogar Insekten hat man verewigt. Das prominenteste Beispiel: die Charlotte Hornets in der Basketball-Liga NBA.

Diese Palette an Bezeichnungen, so hat es der amerikanische Präsident vor kurzem erklärt, sei kein Zufall. „They name teams out of strength not out of weakness“, schrieb Donald Trump vor ein paar Tagen in einem sprachlich ziemlich verkorksten Tweet, mit dem er anzudeuten versuchte, dass hinter der Auswahl solcher Klubbezeichnungen der Wunsch stecke, Stärke zu projizieren. Mit anderen Worten: Sportklubs dienen als Identifikationsobjekte für eine Überdosis Testosteron.