Putins Sportfreunde : Taktieren und lavieren

Während die Welt in Aufruhr ist, prüft der Sport Paragraphen. Die zweite Verbandsreihe setzt die Fifa unter Druck, während der Chef der deutschen Behindertensportler zum Boykott der Russen bei den Paralympics drängt.

Die Basis handelt: Schweigeminute für die Ukraine in Frankfurt vor dem Spiel der Eintracht gegen Bayern München. Bild: dpa

Es gibt gewisse Fotos, welche die vermeintlich mächtigen internationalen Sportführer in diesen Tagen wohl am liebsten ganz hinten im Fotoalbum der Geschichte verstecken würden. Zum Beispiel das mit Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), und Wladimir Putin während der Winterspiele 2014 in Sotschi beim jovialen Anstoßen mit Sekt.

Oder das mit Gianni Infantino, dem Präsidenten des Fußball-Weltverbandes (FIFA), beim inniglichen Händedruck mit Wladimir Putin im Mai 2019, als dieser ihm im Kreml den Freundschaftsorden verlieh. Die fest gepresste rechte Hand reichte Infantino nicht aus, mit der Linken packte er auch noch den Ärmel des russischen Präsidenten. Blick direkt ins Augenpaar. Ein Bild der Männerfreundschaft.