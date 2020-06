Prozess gegen Lamine Diack : Einer der größten Skandale der Sportwelt

Seit viereinhalb Jahren steht Lamine Diack in einem Vorort von Paris unter Hausarrest. Dem einst so mächtigen Sportfunktionär, der in Monaco in einer Luxussuite lebte und ständig eine Luxuskarosse mit Chauffeur zur Verfügung hatte, wird von diesem Montag an der Prozess gemacht.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Der Mann, der sechzehn Jahre lang den Weltverband der Leichtathleten (IAAF) führte, als wäre er der Patron eines Familienbetriebes, der als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) auftrat, als vertrete er ganz Afrika, und der am Sonntag 87 Jahre alt geworden ist, wird angeklagt der aktiven und passiven Bestechung, bandenmäßiger Geldwäsche und Untreue. Sechs Verhandlungstage sind angesetzt bis 18. Juni. Diack drohen bis zu zehn Jahre Haft.